長科*估Q4營收是今年谷底 車用能見度看到明年

導線架大廠長科 *(6548-TW) 董事長黃嘉能今 (24) 日表示，由於全球大環境變動，原預期第二季營收會是今年谷底，但隨著消費性需求降溫、四川限電等因素，現階段看起來第四季會是今年谷底，第三季營收展望則維持不變，而車用、工業需求維持強勁，車用訂單已看到明年。

長科 * 預期，第三季營收約 36.8-38.7 億元，中位數與上季約當持平；黃嘉能補充，儘管成都廠受四川限電影響，但公司自備發電機，可持續降載生產，加上先前有儲備庫存可銷售，看好第三季財測可以達標。

展望後市，黃嘉能認為，消費性產品需求持續疲軟，預計最快今年底至明年初可慢慢回溫，車用、工業需求仍保持強勁，特別是車用 QFP(四側引腳扁平封裝) 能見度已看至 2023 年，aQFN(四方平面無引腳封裝) 也仍被客戶追著跑。

黃嘉能表示，中國廠區佔整體營收比重約 20%，成都廠約 11%，目前皆以供應當地客戶為主，如安森美 (ON-US) 等，預期該事件會影響該廠月產能的 30-50%，但影響在可控範圍內。

針對價格，黃嘉能重申，儘管現階段銅價有較大幅波動，不過，由於主要供應商如日本、德國的加工費不斷調漲，因此即便原物料價格下跌，公司取得成本也未減少，不過公司並未對客戶降價。

此外，長科 * 已積極布局 Mini LED，黃嘉能指出，長科 * Mini LED 導線架可提升 LED 亮度 30%，不僅成本較低、成效也更好，將取代 BT 載板成為市場的主流方案，目前已與上下游共組聯盟，期望成為標準制定者。

黃嘉能看好，待供應鏈庫存消化完畢後，並排除不可控因素，如缺水、缺電、戰爭、地緣政治等，明年下半年經濟將復甦，屆時客戶將重啟拉貨力道。