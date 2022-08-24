與張忠謀會面 美印州州長：獲分享半導體業寶貴見解

美國印第安納州州長侯康安 (Eric Holcomb) 今 (24) 日結束訪台行程，此行重點之一在於強化半導體供應鏈合作，侯康安也與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀、聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介會面，並透露張忠謀向他與團隊分享「半導體產業非常寶貴的見解」。

侯康安結束 4 日訪台行程，今日凌晨在推特 (Twitter) 上貼出與張忠謀擊肘問候的照片，他表示，對於能與張忠謀見面深感殊榮，張忠謀是全球公認極具遠見的半導體產業領導人，他與團隊分享了非常寶貴的見解。

侯康安也透露，很高興能與蔡明介會面，他指出，聯發科幾周前才宣布與普渡大學合作，在印第安納州西拉法葉成立半導體晶片設計中心，感謝有這樣的創新合作夥伴，協助促進未來印第安納州的經濟發展。

侯康安這次率領美國普渡大學工學院代院長 Mark Lundstrom 訪台，此行在台共簽署 4 個備忘錄，其中另包括普渡大學與成功大學簽署學術交流備忘錄，共同投入教學、研究合作，佈局下世代前瞻人才培育。值得一提的是，包括日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉、旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求，也都出席與會。