信驊股價衝上2000元 擠下大立光成股王

信驊 (5274-TW) 昨日法說會釋出正向展望，預期第四季營收挑戰新高，加上新品 Mini BMC 明年成長動能強勁，今 (24) 日買盤積極卡位，股價一度出上漲停，最高達 2050 元，收復 2000 元大關，創下 2 個月來新高，也擠下大立光 (3008-TW) 重返股王寶座。

信驊表示，第三季受客戶下修訂單影響，營收估介於第二季與第一季之間，約衰退 0-19%，但第四季隨著新產品線 Mini BMC(BIC) 開始放量，營收可望再挑戰第二季寫下的單季新高紀錄，看好全年營收年增 45% 的目標不變。

展望明年，信驊看好，伺服器客戶若需要做高密度伺服器，須採兩介管理，就需要 Mini BMC，目前已吸引到國際 CSP 大廠採用，預期其他廠也會慢慢跟上，看好該新品自今年第四季開始出貨，且一放量就佔全年 BMC 出貨量的 5%，明年更衝上 20%。

既有 BMC 也有不錯斬獲，預期隨著 CPU 核心數增加，CPU 與 BMC 的搭配模式將逐漸變成 1 顆 CPU 搭配 1 顆 BMC，英特爾 (INTC-US) 的 Dual Socket(雙插槽) 的模式將逐步退場，也同樣拉抬 BMC 需求。