〈台股盤後〉電子權值股回檔 萬五關卡前量縮震盪

市場觀望美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五談話，台股今 (24) 日開高震盪走低，在台積電領跌下，大型電子權值股普遍回檔，盤面由生技族群發動攻勢，傳產族群則個股輪動表現，指數多空交戰，終場下跌 26.7 點，收在 15069.19 點，成交量持續低迷、為 1782.85 億元，未能站回月線。

觀察電子權值股表現，台積電開高走低，午盤一度翻紅，終場小跌 0.19%，收 503 元，鴻海、聯發科同樣開高走低。聯電、廣達、光寶科、友達表現相對強勢，力守盤上，研華、矽力 - KY 大跌 3%，瑞昱跌幅也超過 2%。

資金持續轉進生技族群避風頭，且漲勢由具新藥題材的個股，進一步轉進防疫概念股，永昕、合一、智擎、松瑞藥、台康生技狂飆漲停，北極星藥業 - KY 強漲 9%，保瑞大漲 8%，益安、健喬強漲逾 6%，寶利徠、中天、盛弘、浩鼎、碁亞、逸達漲幅都超過 4%。

受惠電動車產業鏈利多消息，車用電子概念股今日續強，為昇科狂飆 12%，怡利電大漲 7%，聯亞也飆漲半根停板，為升、信邦、精英、三陽光業等漲幅都超過 2%。

台股目前僅剩四千金，而高價股股王股后爭霸戰今日激烈開打，信驊第四季營收可望戰新高，即便大環境逆風頻傳，全年營收展望目標仍不變，吸引買盤卡位，一度重回 2000 元大關，終場以 1980 元作收，重返股王寶座，大立光則退居股后。

法人指出，台股近期表現盤整，待美國聯準會主席周五 (26 日) 發表談話後，下周資金可望回流，帶動大盤進入下一波反彈。



