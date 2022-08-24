7月M1B、M2年增率驚見死亡交叉 近4年半來首見

台灣央行今 (25) 日公布 7 月金融情況，由於外資淨匯出約 52.75 億美元，加上放款和投資年增率下降影響，M1B 和 M2 年增率分別下降至 6.67%、6.99%，是 2018 年 1 月以來首見 M2 年增率超越 M1B 年增率，呈現市場解讀資金活水恐有疑慮的「死亡交叉」線型。

央行說明，M1B 和 M2 年增率均有受基期影響，並非僅單單來自股市的資金變化，而 M2 也受到定存和外匯存款變化影響，例如，7 月上市櫃公司發放現金股利約 9500 億元，相較過去更多，資金從企業戶存款轉至個人戶，不能僅因單純這個月的經濟行為，來解讀資金面。

事實上，7 月活期性存款年增率 6.84%，仍較上月 6.43% 上升，央行強調，國內流動性足夠、資金還是充沛，足以支應經濟活動，並不能單純觀察股市因素。

另一方面，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月一口氣增加 1713 億元至 3 兆 1061 億元，終結連 4 減，並創 5 個月以來相對高點，央行表示，不能因此就解讀散戶歸隊，但 7 月公股銀行應該是有進場，進而有效帶動投資信心。

累計前 7 月，M1B 及 M2 平均年增率分別為 9.49%、7.76%。