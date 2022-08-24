〈IC設計併購〉安格溢價14.57% 收購展匯全數持股

IC 設計業者安格 (6684-TW) 與展匯 (6594-TW) 今 (24) 日召開重訊記者會，安格將增資發行新股與展匯進行股份轉換，以 0.6 股普通股換發展匯 1 股，以昨日收盤價 61.2 元、32.05 元推算，安格約溢價 14.57% 取得展匯全數持股，屆時展匯將成為安格 100% 旗下子公司，並終止上櫃。

安格此次預計增資發行新股共計普通股約 1773 萬股予展匯股東，共計約 增資 1.77 億元，雙方預計 10 月 13 日召開股臨會討論，待股臨會通過並經主管機關核淮後，暫訂明年 4 月 1 日為股份轉換基準日。

安格指出，為產品技術互補、協同合作、資源整合與產品交互行銷，以提升營運效能並創造營運優勢，由安格發行新股為對價之股份轉換方式，取得展匯 100% 股權。

安格、展匯皆為高速介面傳輸晶片相關業者，其中，安格主力產品為整合 USB PD 快充控制元件，應用大多為消費性如個人電腦與筆電周邊產品，展匯則專注介面控制及影像處理晶片設計，主要應用除電腦周邊消費性電子，還有資訊安全裝置等。

安格總經理藍世旻看好，雙方合併後將著重未來產品開發，不僅可避免資源重複投注，也可加速產品研發，預計新品 USB 4.0 將在明年開始有工程樣品問世。