〈美股早盤〉市場靜待Fed升息線索 主要指數開低

繼美國昨日公布疲軟的 8 月綜合採購經理人指數（PMI）經濟數據後，商務部周三（24 日）公布的 7 月耐久財訂單數據憂喜參半，替美國經濟衰退再次敲響警鐘，目前投資人靜待聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾的談話，尋找未來可能的升息線索，美股主要指數周三開低。

截稿前，道瓊工業指數上漲 0.05%，那斯達克綜合指數上漲 0.11%，標普 500 指數漲 0.05%，費城半導體指數跌 0.84%。

美國昨日雖然公布一系列疲弱的經濟數據，但多年來一直屬於「鴿派」的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 （Neel Kashkari）轉鷹。

卡什卡里表示，他最大的擔憂是聯準會 (Fed) 錯誤解讀價格壓力的程度和持續時間，這恐將導致更激進的升息行動，目前來看，Fed 顯然需要繼續收緊貨幣政策，直到通膨自高點回落。

根據美國商務部今日公布最新數據，美國７月耐久財訂單月增率初值報 0.0%，低於市場預期的 0.8%，6 月前值自 1.9% 上修至 2.2%；核心耐久財訂單月增率報 0.3%，優於預期的 0.3%，6 月前值自 0.4% 下修至 0.3%。

歐洲方面，交易員押注歐洲央行（ECB）將採取更大膽的行動來控制飆升的物價。目前歐元區正疲於應對創紀錄新高的能源價格。貨幣市場目前已經完全反映初在 10 月會議前政策將收緊 1 個百分點，屆時存款利率將降至 1%。德國 10 年期公債殖利率攀升 4.5 個基點至 1.36%，創兩個月來新高。

能源方面，布蘭特特原油期貨價格反彈至每桶 100 美元上方，此前沙烏地阿拉伯警告可能透過減產來提振油價以及數據顯示美國需求可能回升。此外，投資人還需密切關注美國石油協會（EIA）今日公布的庫存數據。

截稿前，布蘭特 10 月原油期貨上漲 0.81%，至每桶 101.03 美元；西德州 10 月原油期貨上漲 0.81%，至每桶 94.47 美元。

截至台北時間周三（24 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

諾斯壯百貨 (JWN-US) 早盤挫跌 16.96%，至每股 19.27 美元

美國連鎖百貨業者諾斯壯（Nordstrom）調降年度獲利展望，理由是消費支出趨緩，加上經濟有走下坡之虞。Nordstrom 表示，今年經調整後的每股盈餘估為 2.30-2.60 美元，低於原估的 3.20-3.50 美元。Nordstrom 第 2 季營收年增 12%，獲利 1.26 億美元，每股獲利報 0.81 美元，略高於市場預期的 0.8 美元。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤大漲 30.18%，至每股 11.43 美元

根據華爾街日報（WSJ）報導，在摩根大通的幫助下，陷入困境的零售商 Bed Bath & Beyond 已經選定億家貸款機構提供急需的貸款交易。該公司希望在庫存困境與銷售下滑的情況下支撐流動性。消息傳出後激勵 Bed Bath & Beyond 盤前股價上漲逾 15%。

Farfetch(FTCH-US) 早盤上漲 13.84%，至每股 8.93 美元

奢侈品電商 Farfetch 將收購瑞士奢侈品公司歷峰集團（Richemont）線上業務 YNAP 大部分股權，消息激勵 Farfetch 盤前股價漲近 16%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐久財訂單月率初值報 0.0%，預期 0.6%，前值 2.2%

美國 7 月核心耐久財訂單月率初值報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數月率預期 - 4%，前值 - 8.6%

美國 7 月季調後成屋簽約銷售指數年率前值 - 19.8%

華爾街分析：

最新數據顯示從美國、歐洲與亞洲經濟活動都在走弱，凸顯 Fed 在不引發經濟衰退的情況下升息降通膨的難處。ING 經濟學家 Rob Carnell 說從某方面來說這是好消息，現在數據越來越疲弱，Fed 需要做的就越少，但 Carnell 認為 Fed 主席鮑爾不太可能在本周的傑克森霍爾談話上改變態度。

瑞銀環球資產管理公司（UBS Global WealthManagement）亞太區投資長 Kelvin Tay 表示：「Fed 可能會在本周末重申利率還有更多上調的空間，因為他們真的想拉低通膨」。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭導致能源價格飆漲，各國央行在對付通膨和避免經濟衰退之間面臨微妙的平衡。CMC Markets 分析師 Michael Hewson 指出：「隨著歐洲天然氣價格繼續創下歷史新高，投資人日益擔心央行升息和能源價格上漲，將導致全球經濟陷入長期衰退。」