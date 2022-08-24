美國房貸需求上周攀升 顯示首購族增加

房貸需求繼續疲軟，仍處於 22 年低點附近，但本周數據顯示首次購屋族可能正在緩慢回歸。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周購買房屋的房貸申請較前周下降 1%。成交量較一年前同周低 21%。然而，對提供較低首付的貸款需求激增。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 說，「上周購屋數據各不相同，傳統申請下降 2%，政府申請增加 4%，這可能是首購族增加的跡象。」

他指出，隨著高端市場買氣減弱，平均購屋貸款規模持續呈下降趨勢。

上周所有貸款類型的房貸利率都上升，符合貸款條件的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.45% 提高到 5.65%，對於自備 20% 款項的貸款，申請點數從 0.57 提高到 0.68。

由於利率大幅上漲，上周貸款再融資的需求下降 3%，較一年前同周下降 83%。

借款人也放棄了彈性利率貸款 (ARM)，這些貸款不再像幾個月前那樣便宜。

坎恩說，「合格的固定利率貸款和 ARM 貸款之間的利差，從前一周的 100 多個基點收窄至 84 個基點。」「這個變動使得固定利率貸款相對於 ARM 更具吸引力，從而進一步降低了今年稍早居不下的 ARM 占比。」

本周房貸利率開始走高，因為股市因對經濟衰退的再次擔憂而遭到拋售。投資人正在等待本周五 (26 日) 在懷俄明州傑克森霍爾舉行的 Fed 會議是否會出現預期的鷹派情緒。