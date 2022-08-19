Fed官員對9月升幅有「異」見 鮑爾下周五全球央行年會談話受矚目

美國聯準會 (Fed) 多名官員周四 (18 日) 不約而同強調繼續升息以對抗通膨的重要性，但對 9 月升息 2 碼 (50 個基點) 還是 3 碼 (75 個基點) 意見相左。主席鮑爾下周五 (26 日) 將為傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會致詞，市場關注他會否藉此機會釋出和升息相關的蛛絲馬跡。

今年全球央行年會將在 8 月 25 至 27 日舉辦，Fed 周四宣布，鮑爾將在美東 26 日上午 10 點 (台灣 26 日晚間 10 點) 為年會致詞，主題為經濟展望。

觀察家預期，鮑爾將展現對抗通膨的堅定決心。市場關注，鮑爾可能提及與 Fed 升息循環的終點或持續時間，或是對縮減資產負債表的規劃。Fed 從 6 月起每月收回 475 億美元流動性，預計 9 月把縮表力道倍增至 950 億美元。

投資人已把 Fed 大幅升息的威脅拋在腦後，標普 500 指數自 7 月會議至今上漲近 9%。

儘管最近的消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 顯示美國通膨有觸頂跡象，Fed 多位官員仍表達繼續升息的必要性。

Fed 大鷹派、去年就主張應該大幅升息的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周四受訪時表示，考量到美國經濟仍強勁，他傾向 9 月再次升息 3 碼。

布拉德支持 9 月再度升 3 碼。(圖: AFP)

今年有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權的布拉德說：「我不想明白怎麼有人希望把升息一路拖到明年。」他希望聯邦資金利率在今年年底能升到 3.75-4%。

根據 6 月發布的利率預測點狀圖，決策官員希望聯邦資金利率到年底達到 3.25-3.5%，9 月將公布最新點狀圖。

今年也有投票權的堪薩斯聯準銀總裁喬治 (Esther Geoege) 態度較保守，她說：「我認為升息的理由仍然強烈。我們討論的主要是升息速度應該多快。我們已經做了很多，接下來必須非常小心，因為政策決定往往有滯後性。」

喬治對 9 月再次大幅升息態度謹慎。(圖: AFP)

同日，舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly，今年無投票權) 表示，9 月升息 2 碼或 3 碼都合理，這將取決於美國的就業數據。她希望今年底的利率能升到「略高於 3%」水準，明年再高一些些。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari，今年無投票權) 則表示，通膨問題是 Fed 需要「迫切」解決的問題，問題在於 Fed 能否壓制通膨而不引起衰退，他坦言自己不知道答案。

Fed 在 9 月 20 至 21 日會議前，仍有一份非農就業報告和數項通膨指標可觀察。周四公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數下降，顯示即使 Fed 啟動 1980 年以來最強力的緊縮，美國經濟依然穩健。