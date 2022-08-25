蘋果秋季新品發表會9/7登場 iPhone 14等新品料將亮相

蘋果周三（24 日）正式發出秋季新品發表會邀請函，將於 9 月 7 日周三美國時間上午 10 點舉行發表會，此次主題為「Far Out」，預料 iPhone 14 等一系列新品將亮相。

蘋果秋季新品發表會將於下周三舉行。圖片：蘋果

這次蘋果發表會一樣會在蘋果官網直播，自 2020 年新冠疫情以來，蘋果都採預錄影片方式舉辦線上新品發表會。

發表會將重點介紹 4 款 iPhone 14 系列機型，包括 6.1 吋 iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。此外，由於 Phone 12 mini 和 13 mini 手機銷量不如預期，外界預估蘋果今年不再推出 5.4 吋的 iPhone 14 mini‌。

根據外媒報導，標準版 iPhone 14 機型幾乎沒有太大改變，仍將使用 A15 晶片，攝影規格大升級 4,800 萬畫素廣角主鏡頭、8K 影片錄製、f/1.9 光圈前置鏡頭，支援自動對焦，此外這次機身顏色除黑、金、灰、綠、藍色外，還有亮紫色，並搭載 Wi-Fi 6E，而 iPhone 14 Pro 機型則有包括更新的鏡頭技術、取消瀏海螢幕更改為類似驚嘆號設計的螢幕，以及搭載 A16 晶片等。

除 iPhone‌ 14 外，Apple Watch Series 8 也將亮相，內有新的低耗電模式、電池壽命更長、採用 S8 晶片等其他新功能。

值得注意的是，蘋果還將推出一款運動取向的「Apple Watch Pro」，這款手錶將採新設計，尺寸更大、螢幕與構造更加堅固耐用。此外，第二代 AirPods Pro、新的第十代 iPad、升級版 iPad Pro、蘋果 Mac Pro 也可能在這次發表會亮相。

另一方面，華爾街分析師也將密切留意蘋果最新產品定價，以了解該公司是否在供應鏈不確定與高通膨期間漲價。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 0.13%，每股暫報 167.44 美元。