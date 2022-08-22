經濟學家估Fed 9月升2碼 衰退憂慮加劇

《路透社》調查報告顯示，由於預期通膨可能已觸頂，且對經濟衰退的擔憂加劇，多數經濟學家預估，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月升息 2 碼 (50 個基點)。

在 8 月 16 日至 19 日針對 94 名經濟學家的調查顯示，多數經濟學家預估下月 Fed 將升息 2 碼，使利率來到 2.75 至 3.00%，僅有 18 人預期將升息 3 碼。

調查也顯示，未來一年內陷入衰退的機率為 45%，高於 7 月預估的 40%，而 2 年內出現經濟衰退機率為 50%。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級美國策略師 Philip Marey 表示：「經濟衰退是一種必要之惡，也是達到我們想要的目標的唯一途徑，人們不會因為價格上漲而失去所有的錢。」

此外，37 位經濟學家表示，如果美國在未來 2 年內陷入衰退，那將是短暫輕度衰退，另有 10 位經濟學家認為是長期輕度衰退，僅有 1 為認為是長期深度衰退。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 上週表示，要讓物價壓力回落到 Fed 的 2% 目標水準需要大約 18 個月的時間，預料這條路可能崎嶇難行，要控制通膨還有漫漫長路要走。

截稿前，根據芝商所的 FedWatch Tool 顯示，升息 2 碼的機率為 49.5%，而升息 3 碼的機率為 50.5%。