強信上半年稅後純益年增近7成 EPS 1.97元

工業縫紉機刀具、自動化零配件廠強信 - KY(4560-tw) 今 (24) 日公告最新財報，上半年稅後純益 1.34 億元，年增 69.09%，每股純益 1.97 元，因應市場景氣可能趨緩，公司持續加強生產成本控管，今年下半年將力拚持平去年同期。

強信 - KY 第二季營收 5.07 億元，毛利率 39.31%，季增 2.56 個百分點，年增 4.57 個百分點，稅後純益 8438 萬元，季增 69.16%，年增 39.63%，每股純益 1.24 元。

強信 - KY 上半年營收 9.6 億元，毛利率 38.1%，年增 3.78 個百分點，稅後純益 1.34 億元，年增 69.09%，每股純益達 1.97 元

強信 - KY 主管指出，第二季合併營收年增幅 20.4%，主要來自工業縫紉機品牌客戶與耗材修配市場的訂單都維持成長表現，在經濟規模效益顯現下，推升第二季毛利率及獲利成長。

強信 - KY 第二季產品組合為刀具 68.4%、針位組 9.8%、自動裝置產品 13.3% 與其他 8.5%，各產品比重與過往相近，顯見主要產品都維持成長，其中刀具與針位組產品，受惠工業縫紉機品牌客戶因應產業景氣循環的換機需求所帶動，自動裝置產品的成長動能則來自於成衣紡織廠期降低人力成本的剛性需求推動。

強信 - KY 7 月合併營收仍維持在 1.6 億元以上的高檔水準，但由於全球地緣衝突、通膨走揚與升息潮等因素干擾，公司對下半年景氣仍持觀察審慎態度。

強信指出，目前已可見終端客戶因應通膨對於消費需求的不確定性，優先進行庫存消化，且壓縮採購週期，急單增加或追加訂單的比例拉高，考驗生產端應變能力；另外，工業縫紉機品牌廠商在近期幾場大型展會上，對於新機種開發時程與訂單能見度亦轉趨謹慎。

強信 - KY 進一步表示，因應下半年景氣趨緩，公司將力拚與去年下半年的營運表現相當，並持續投入成本結構改善，期使下半年毛利率仍可維持上半年的表現，