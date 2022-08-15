安力-KY上半年純益年增22% EPS 2.51元

專業散熱模組供應鏈安力 - KY(5223-TW) 今 (15) 日公布最新財報，上半年稅後純益 1.12 億元，年增 22.42%，每股純益 2.51 元，爲因應四川高溫及供電吃緊狀況，安力 - KY 重慶廠也將採取降載生產因應。

目前安力 - KY 重慶廠產能占總產能 30%，主要生產 NB 用散熱模組零組件，安力高層主管指出，預計採取夜間生產因應訂單，產能將因此降低，不過，安力 - KY 江蘇昆山及浙江平湖仍有廠區正常運轉中。

安力 - KY 第二季營收 5.14 億元，毛利率 26.52%，季減 1.54 個百分點，年增 3.4 個百分點，稅後純益 5140 萬元，季減 14.82%，年增 1.93 倍，每股純益 1.16 元。

安力 - KY 上半年營收 10.95 億元，毛利率 27.33%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 1.12 億元，年增 22.42%，每股純益達 2.51 元。

安力 - KY 7 月營收 2.15 億元，與 6 月相當，年增 19.73%，爲歷年同期新高，前 7 月營收 13.16 億元，年增 7.71%，7 月營收主要是獲伺服器、新能源車產業客戶需求增加推升。