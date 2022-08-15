材料-KY上半年賺回一股本 每股純益10.35元

材料 - KY(4763-TW) 今 (15) 日公布財報，受惠垂直整合及完成擴增 4000 噸絲束產能挹注下，上半年稅後純益 5.92 億元，超過過去任何年度全年獲利，每股稅後純益 10.35 元，材料 - KY 擬於 8 月 19 日召開董事會，將討論上半年盈餘配發案，市場估股息可望超越 4 元。

材料 - KY 第二季營收 10.4 億元，毛利率 36.27%，季增 4.81 個百分點，年增 6.39 個百分點，稅後純益 2.03 億元，季減 47.93%，年增 84.19%，每股純益 3.53 元。

材料 - KY 上半年營收 18.44 億元，毛利率 34.17%，年增 3.31 個百分點，稅後純益 5.92 億元，年增 2.1 倍，每股純益 10.35 元。

材料 - KY 今年第二季以來營收持續攀高，7 月營收 3.73 億元，創新高，是連 5 個月創新高，月增 5.65%，年增 77.38%，前 7 月營收 22.17 億元，年增 46.42%。法人推估，材料 - KY 下半年訂單已確定，單月營收將維持在 3.7 億元之上，全年營收上看 40 億元。

材料 - KY 目前訂單能見度佳，2022 年訂單已談妥，並有新絲束產能擴增，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期今年業績可穩定向上，2023 年營收將上看 50 億元。

材料 - KY 除持續優化生產效率與擴大產能，並持續增加投資研發綠色環保材料，預計第三季在台灣成立研發中心，研發可生物降解材料，取代現有石化原料，降低碳足跡及碳排放，另外，因應絲束訂單之需求，擬再擴充絲束及醋片產能。

因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，材料 - KY 也擬建置醋酸長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。