中華車旗下綠捷跨半導體設備版圖 Q4為指標客戶量產

中華車 (2204-TW) 今 (24) 日宣布，100% 投資的綠捷公司 (GreenTrans) 開發特殊自動化傳送設備，將於第四季起陸續為半導體指標客戶進行量產，展望未來，無軌導航自主移動機器人 AMR(Autonomous Mobile Robot)和半導體特殊自動化設備將是綠捷事業的兩大支柱，添中華車業外營運新動能。

中華車說明，過去以豐富的自動化經驗和自動駕駛技術優勢，研發出 AMR，於 2019 年切入半導體產業，並以定位精度和穩定性領先同業，去年更成為台灣半導體 AMR 領先廠商，與客戶攜手共同打造智慧關燈工廠。

由於綠捷 AMR 可為客戶節省人力、提升機台稼動率、節省無塵室空間利用率，今年更導入領先的演算法、電控技術和硬體客製化能力，為指標大廠開發特殊自動化傳送設備，中華車透露，第四季將開始量產。

中華車強調，將持續發展精進無軌導航 AMR 產品，整合軟 / 硬體、動力控制 (motion control)、自主移動最佳路徑規劃等技術，並對於不同物料傳送需求客製化調整載重、尺寸、規格和應用模組。

中華車進一步提到，未來綠捷將與各產業的專業設備廠商進行策略合作，以綠捷重載 AMR(載重 1-7 噸) 為基礎，搭載換模機構如射出成形機、沖壓、鋁壓鑄模具更換機構，或搭載紡織業的落紗機等特殊運載具，朝不同產業應用多元發展。