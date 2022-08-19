材料-KY上半年擬配息4.7元 配發率超過45%

材料 - KY(4763-TW) 上半年每股稅後賺回 10.35 元，在下半年訂單能見度佳下，今 (19) 日董事會決議上半年每股擬配發 4.7 元現金股利，配發率達 45.41%；連同 2021 年股息每股配發 5.5 元現金股利，等於材料 - KY 目前確定共 10.2 元待除息。

不過，目前材料 - KY 目前正辦理發行 3000 張現增股，將在 9 月 7 日完成募集，以及先前發行的可轉換公司債將結束閉鎖期，這兩大因素將進一步增加材料 - KY 屆時參與除息的股本，影響每股實際配發每股股利金額。材料 - KY 指出，去年及今年上半年股息將分兩次除息，但確定所有的股息都將在今年全部發放完畢。

材料 - KY 受惠垂直整合及完成擴增 4000 噸絲束產能挹注，上半年稅後純益 5.92 億元，超過歷年全年獲利，每股稅後純益 10.35 元； 材料 - KY 第二季以來營收持續攀高，7 月營收 3.73 億元，連五月創新高，月增 5.65%，年增 77.38%；前 7 月營收 22.17 億元，年增 46.42%。

法人推估，材料 - KY 下半年訂單已確定，單月營收將維持在 3.7 億元之上，全年營收上看 40 億元。

材料 - KY 目前訂單能見度佳，今年訂單已談妥，並擴增新絲束產能，加上去年第四季增加新醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期今年業績可穩定向上，2023 年營收將上看 50 億元。