〈房產〉南二都橋頭、新市今年來房市交易衰退逾5成

房仲業者根據六都建物買賣移轉棟數資料，觀察今年前 7 月六都房市交易表現，整體交易量合計為 14 萬 9982 棟，年減 1.4%。全台六都會區目前已有 22 個行政區買賣移轉棟數下滑逾 2 成，高雄市橋頭區、台南市新市區、新北市鶯歌區交易量能衰退都超過 5 成，以高雄橋頭交易年減 71.2% 的降溫最有感。

另外，交易量縮 20% 以上的行政區，台南市入榜 6 個最多，其次為新北市、台中市、高雄市分別也有行政區入榜 ，顯示台南買氣降溫最有感。科技業設廠利多題材效應退燒。

以今年 1-7 月買賣移轉棟數量縮逾 2 成的行政區，高雄市橋頭區量能銳減 71.2% 最明顯，台南市新市區下滑 56.5% 居次，新北市鶯歌區年減 54.0% 位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市橋頭區，是六都中買氣降溫最明顯的行政區。去年因台積電設廠話題，成為眾所矚目的房市焦點，來自各地的置產、投資買盤持續湧進搶購，去年前 7 月橋頭區買賣移轉棟數為 1125 棟，平均每月都有 160 件左右的交易量，主要受惠於大量的交屋潮挹注，如「棋琴 20 重奏」、「龍騰鑫市鎮」、「巴黎行旅」等。而在議題發酵下，區域房價不斷挑戰新高，去年 1-7 月住宅均價僅在每坪 18 萬元，但今年已漲到 23.8 萬元，漲幅達 32.2%，

今年通膨、升息、疫情及房市政策影響下，建商已開始放緩推案速度，投資、置產族也有縮手跡象，自住客群面對央行連續升息和難以追趕的房價，也會更加琢磨思考購屋負擔，市場觀望氣氛濃厚，觀察今年橋頭區前 7 月僅剩 324 件，近兩年買氣差距明顯。

此外，若以縣市別作為區分，則是台南房市買氣轉淡最有感，已有 6 個行政區較去年同期下滑兩成以上，包括新市區、仁德區、南區、六甲區、永康區及新營區。

交易量減少超過 2 成的 22 個行政區，雖然買氣降溫，但多數行政區房價還是維持上漲走勢，僅有台中市東區及台南市新營區住宅均價下滑，今年前 7 月台中市東區住宅均價為每坪 26 萬元，年減 1.9%，台南市新營區住宅均價為 14.9 萬元，年減 2.0%。

陳金萍補充，台中市東區、台南市新營區雖房價走跌，但可以發現下跌幅度均在 2% 內，顯示目前房價仍有撐，但目前房價已處高檔，而其餘行政區在買氣降溫、交易量縮後，房市回歸供需基本盤，房價是否有修正空間，則有待當地市場接受度而定。