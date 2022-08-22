〈房產〉台北捷運萬大線聯開案招商 總銷上看400億元

台北捷運萬大線第一期施工進度近 62%，預計 2026 年通車，戴德梁行攜手捷運局今（22）日舉辦「金城機廠暨莒光站 / 加蚋站 2 處土地開發案」招商說明會，預估開發總銷金額上看 400 億元以上，預計明年 1 月 3 日截止收件，2023 年下半將完成評選及簽約作業。

台北捷運局指出，金城機廠暨莒光站位於新北市中和區莒光路以南、土城區金城路二段以北，基地面積廣達 3.5 萬坪，預估開發量體超過 9.4 萬坪，規劃開發為以捷運機廠暨車站為中心的大型住宅社區、辦公大樓、商場及人工平台的巨型造鎮，總銷售金額超過 400 億元，為周邊發展起到領頭作用。

此外，加蚋站位於台北市萬華區萬大路，緊鄰光仁國小，屬於青年公園生活圈，基地面積 128 坪，預計開發地上 7 層都會精緻宅，南萬華生活機能完備，房價相對其他行政區便宜，吸引台北首購族、新生家庭及換屋族的青睞。

捷運局進一步表示，金城機廠距新版特區僅約 10 分鐘車程，並緊鄰中和及土城工業聚落，隨著近年產業升級腳步，逐漸從傳統製造業走向高附加價值資通訊科技園區，帶來大量菁英人才就業機會，擴及周邊城市居住需求大增，加上交通建設逐步到位，從土城暫緩重劃區推案量及房市走勢可略窺見本案未來發展可期。

捷運局指出，捷運萬大線通車後，交通便捷及生活機能到位，將為本案打造另一處板橋新生活圈，這兩處基地預估投資金額合計超過 200 億元。

台北捷運萬大線第一期起自中正紀念堂站與淡水信義線、松山新店線交會，全線採地下興建，經台北市中正區、萬華區、新北市永和、中和、土城區，共設 9 座車站及 1 座機廠，除優化大眾運輸之外，亦將帶動沿線都市發展，創造投資開發機會。

