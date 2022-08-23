〈房產〉前景看俏 高雄苓雅、橋頭等四區域房貸成數增

根據金融聯合徵信中心最新統計，房地合一稅上路後，高雄貸款成數從 72.43% 增加到 77.07%，購屋面積小增 3 坪，其中貸款成數大樹、苓雅、橋頭與鹽埕增幅超過一成，購買面積上，美濃、茄萣、鳥松、路竹、鼓山等區購買面積明顯增加。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，高雄受惠台積電 (2330-TW) 等建設話題，也讓銀行充滿信心，加上如果位於推案熱區，透過建商集體貸款較容易，也是成數較好的因素。不過，林園、阿蓮與湖內等區，在建設話題雙缺下，貸款成數不增反減，顯見最終還是決定在區域發展。

綜觀聯徵中心的統計，住商不動產高屏澎區協理林棋博認為，在成數上，房地合一上路迄今，也是高雄話題發燒的主升段，許多外地買盤轉進之外，高雄房市能見度也大幅提高，從成數暴增的區域可以發現，除與重大建設話題有關，自用剛需更是成為銀行心頭好的重要關鍵。

在購買面積上則各有消長，路竹、鼓山、美濃、茄萣等地購入面積大增，推估為需要較大使用面積的買家從市中心移轉至市郊所造成；另外，購買坪數放大區域較多，顯見蛋白區有透天需求，蛋黃區內則購買電梯大樓，為增加實際使用面積，得需要較大坪數可能也是面積增加的原因。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近期銀行在放款態度上已經大不相同，特別是對於新重劃區往往更保守。