〈房產〉房市大賣壓警報區 淡水、龜山排名前兩名

房市受升息、疫情及打炒房政策攪局造成買氣放緩，地緣政治再度震盪，市場上不少推案熱區開始浮現賣壓警報。根據市調機構統計全台七都的建案待售戶數，前 15 名中有超過半數區域集中在新北、桃園兩地，尤其第一 名新北市淡水區在淡海新市鎮助攻下，住宅戶數高達 1.7 萬戶，待售量直逼 7000 戶。

居亞軍的桃園市龜山區也在 A7 重劃區挹注下，有近 6000 戶的賣壓出籠，數量也是相當驚人。

房市大賣壓警報區，市調機構指桃園龜山居后座。(鉅亨網記者張欽發攝)

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計六都、新竹縣市各行政區在售建案的待售量，前 15 名行政區本身都擁有推案集中的重劃區題材支撐，同時又搭上這兩年房市熱潮，激勵建商推案意願。此外，由區域來看，本次新北、桃園占 9 區成最大苦主，包括淡水、龜山、板橋、中壢等區塊均名列榜上；中南部幾個一級熱區，包括台中北屯、台南安南及高雄左營等，也面臨銷售壓力，各自有超過千戶的量體在市場流通。

賣壓最重的淡水區，這幾年乘著房市熱潮及平價優勢吸引客群，價量一路翻揚，激勵建商積極搶灘推出如「名軒海樂地」、「湯泉台北灣 7」等千戶造鎮案，然而受限於聯外交通及東北季風等因素，加上大環境變化，建案去化放緩，也讓賣壓維持在高水位。

緊追在後的龜山區，隨著機捷通車且價格相對實惠，吸引周邊雙北、桃園購屋客湧進，早已成建商兵家必爭之地；目前當地建案個數不算多，但在「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」等造鎮案挹注下，推案住宅戶數高達 1.3 萬戶，待售戶數亦高居不下。

排名第 3 的板橋，除了有來自江翠北側重劃區的大量建案挹注，舊市區亦有指標案進場，拉高待售水位。

第 4、5 名則分別由桃園市中壢、桃園兩區包辦，像中壢區在青埔重劃區撐場下，不僅在售建案達 81 個為全台最多，住宅戶數也直逼萬戶；但近期因房價漲幅過快，除了新案單價已穩坐 4、5 字頭，更有機會衝擊 6 字頭，市場接受度備受考驗，區內建案銷況因而放緩。

來到排名第 6 的台中市西屯區，除了有豪宅雲集的七期重劃區，近年亦有水湳特區、中科等潛力區塊加入市場，在挾著著蛋黃區的優勢下，大量建商湧進推案，迎來一波推案高峰；不過區內因高總價的中大坪數產品去化較慢，加上推案前仆後繼公開，使賣壓日益沉重。另外排名第 7 的新莊區，近期買氣走出低谷，房市表現不俗，但目前區內除了頭前及副都心兩大重劃區的大坪數產品尚未去化完畢，又面臨塭仔圳重劃區醞釀已久的新案加入戰局，待售量一路走高。

排名第 8 的左營區，拜北高雄房市起飛，加上當地生活機能成熟且擁有三鐵共構優勢，早已是建商的布局重心，近年在「NEXT 21」、「鉑愛悦」等建案挹注下，帶動案量、戶數成長，也進一步提高區內待售量。第 9 名的桃園市大園區，區內客運特區受青埔外溢效應帶動，縱然整體機能尚未成形，但已吸引不少建商在此推案，拉高當地賣壓。

來到尾段班，排名第 10 名的台中梧棲區，近年在台中港重劃區助攻下，人氣三級跳，隨著建商、投資客大舉進軍，當地新建案開價也一路從 1 字頭狂飆至 3 字頭；然而隨著市場氛圍丕變，當地已有供過於求的情形。反觀排名第 11 名的三重，因鄰近台北且機能成熟，加上擁有二重疏洪道等重劃腹地之稱，是建商視為重點推案區域之一，推案水位始終居高不下。