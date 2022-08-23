〈紐約匯市〉避險情緒燃起 美元盤中升破109 歐元兌美元再度失守平價

對聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 升息恐削弱全球經濟的擔憂情緒，促使投資人遠離風險較高的資產，美元指數周一 (22 日) 繼續攀高，盤中升破 109，歐元兌美元重貶近 1%，繼 7 月中旬後再次跌破平價。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.73%，報 108.96。DXY 盤中最高達 109.10，距離 7 月 14 日創下的 20 年高點不遠。

包含里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 在內，多位 Fed 官員近來重申貨幣緊縮立場，為美元帶來支撐。

Caxton 市場情報主管 Michael Brown 認為，聯準會官員上周的言論迫使市場面對一個現實，即貨幣政策轉向鴿派不太可能發生。

Brown 稱：「投資人顯然預期，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於本周五 (26 日) 的傑克森霍爾 (Jackeson Hole) 央行年會發出相對強硬的訊息，這是由避險情緒和鷹派 Fed 所釀成的完美組合，可望帶動美元走強，尤其是在經濟增長擔憂持續升溫的情況下，特別是歐洲。」

俄羅斯上周再度以維護作業為由，宣布 8 月底開始關閉北溪一號 (Nord Stream 1) 管線，為期 3 天，歐元在消息公布後走跌。投資人擔憂，供氣停擺可能使能源危機惡化，繼續拖累歐元。

另一方面，德國央行總裁 Joachim Nagel 上周呼籲，即使德國經濟衰退的可能性越來越大，歐洲央行 (ECB) 仍應繼續升息，他認為明年通膨仍將維持在令人不安的高水平。

受利空因素夾擊，歐元兌美元下跌 0.92% 至 0.9942 美元，繼 7 月 13 日之後再度跌破平價水準。

Brown 認為，0.9950 美元是歐元的關鍵水平，一旦跌破，歐元將遭逢重大損失。

離岸人民幣兌美元貶 0.67% 至 6.8662 人民幣，至 2 年低位。繼上周同步下調中期借貸便利 (MLF) 和逆回購操作利率後，中國人行周一再度出手調降 8 月貸款市場報價利率(LPR)，藉此支持飽受疫情和房市危機傷害的經濟。

因能源成本飆升和港口工人罷工加劇通膨擔憂，引發經濟放緩疑慮，英鎊兌美元下跌 0.55% 至 1.1762 美元，創逾 2 年新低。

花旗經濟學家預測，英國通膨率恐在明年 1 月飆升至 18.6%，此外，諮詢公司 Cornwall Insight 數據顯示，英國家庭的平均能源費用將在 10 月飆至每年 3554 英鎊。

受廣泛避險情緒拖累，比特幣下跌 2.45% 至 21,092.2 美元，以太幣跌 3.6% 至 1,574.2 美元。

截至台灣時間周二 (23 日) 約 6:00 價格：