德經濟部長：俄恐進一步削減天然氣供應 應為此作好準備

歐洲如今仍在努力應對俄羅斯減少天然氣供應所帶來的衝擊，德國經濟部長 Robert Habeck 在週一 (22 日) 表示，嚴峻的冬季即將來臨，俄羅斯當局有可能進一步收緊天然氣供應，應該要為此做好準備。

為了反制西方國家的制裁，近幾個月來俄羅斯總統普丁逐漸減少對德國的能源供應，莫斯科當局也大幅減少北溪 1 號管線輸氣量，德國冬季能源儲備岌岌可危。德國目前已經將天然氣風險上調至「警戒」(alarm) 等級，是天然氣風險的第二階段。

Habeck 曾表示，能源供應商被迫高價彌補損失氣量，虧損日益擴大，可能衝擊公用事業、消費者及企業。「如果虧損大到他們扛不住，整個市場將面臨崩潰風險」，爆發能源版雷曼風暴。

不過，Habeck 週一表示，德國也有可能在不需要採取任何嚴厲能源措施的情況下，就能度過即將到來的冬季。

德國約莫半數家庭依靠天然氣取暖，約 13% 的電力來自化石燃料。天然氣占工業能源 1/3，近年來半數天然氣用量來自俄羅斯。

巴克萊銀行 (Barclays) 曾警告，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。

該行預估，在一年後，貿易條件衝擊將使歐元區實際國內生產總值 (GDP) 下跌約 1.3 個百分點，並將通膨率推高 1.4 個百分點。