〈陸港盤後〉中國1、5年期LPR利率雙降 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周一（22 日）收盤齊揚，深成指與創業板指的漲幅均超過 1%，兩市成交額連續第五個交易日破兆，原因是中國央行周一再將 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點，在經濟動能減弱之際，力圖提振房市。

證券時報報導，滬指周一收盤漲 0.6% 至 3,277.79 點，深成指大漲 1.19% 報 12,505.68 點，創業板指勁漲 1.64% 至 2,779.02 點；兩市成交額合計人民幣（下同）1.0264 兆元，「北向資金」淨流入 43.25 億元。

航運、媒體娛樂、煤炭、農業、旅遊類股走高，半導體、電力、券商等族群同步走低。

香港恒生指數收盤跌 0.59%，恒生科技指數跌 0.96%。

中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1 年期 LPR 為 3.65%，上月為 3.7%，為央行 1 月以來首度調低利率；5 年期以上 LPR 為 4.3%，上月為 4.45%。

若以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次 LPR 降 15 個基點，等於每月還款金額減少 88.48 元，累積 30 年少 3.18 萬元。

LPR 利率非對稱調降，顯示央行希望在提振房地產與房貸需求之際，短期借貸成本能相對保持穩定。在貨幣政策寬鬆和借貸需求低迷的情況下，今年來銀行業者的平均淨息差縮小，因此銀行需要維持獲利。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1 年期 LPR 降幅較小，5 年期以上 LPR 報價降幅更大，顯示定向支持房市是目前降息政策的重點。

王青預料，未來宏觀政策將保持穩增長取向，國內物價走勢整體可控，海外央行收緊步伐趨緩，LPR 報價仍有一定下調空間，其中 5 年期 LPR 報價將延續更大幅度下調趨勢。

彭博經濟學家朱懌認為，中國正加強貨幣支持，最緊迫的是支持房市，5 年期以上 LPR 報價（銀行房貸定價參考基準）降幅更大，凸顯此一優先事項。鑒於 7 月中國信用意外放緩，朱懌預料央行將採取更多措施，以壓低借貸成本。