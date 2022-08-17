散戶再次發威 迷因股Bed Bath & Beyond盤中股價飆漲逾65%

迷因股 Bed Bath & Beyond 周二（16 日）股價狂飆，主因是散戶受到另一檔迷因股 GameStop 董事長柯恩（Ryan Cohen）再次押注這家陷入困境的零售商鼓舞，紛紛大舉搶進。截稿前，Bed Bath & Beyond 盤中股價漲逾 65%。

根據先前的一份監管文件顯示，柯恩的風險投資公司 RC Ventures 買入超過 160 萬股 Bed Bath & Beyond 的價外長期買入選擇權（Call Option），執行價格在每股 60 至 80 美元之間。

當標的證券價格上漲時，投資人能從買入選擇權中獲利。執行價格是選擇權持有人可以購買該證券的價格，這意味著柯恩押注 Bed Bath & Beyond 可能漲至每股 80 美元的高點，該股於昨（15 日）收每股 16 美元。柯恩的買入選擇權將於 2023 年 1 月到期。

這樁新的交易在 Reddit 的 WallStreetBets 論壇引起散戶注意，根據數據商 Quiver Quantitative 的數據，Bed Bath & Beyond 股票在今日成為論壇最受歡迎的話題。

截稿前，Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 盤中股價上漲 65.50%，每股暫報 16.43 美元，先前因市場波動多次暫停交易；GameStop(GME-US) 盤中股價也飆漲 10.87%，每股暫報 43.99 美元。

Bed Bath & Beyond 先前經歷銷售低迷與嚴重虧損的季度，再加上 6 月時臨時撤換掛帥，華爾街分析師仍不能確定在新任執行長 Sue Gove 的帶領下是否能扭轉劣勢。

根據美國財經媒體 CNBC 月初時的報導，Bed Bath & Beyond 將終止前任執行長 Mark Tritton 創建的內部品牌，而且未來可能還有更多品牌面臨相同命運。