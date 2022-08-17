Bed Bath & Beyond遭法人賣空引來散戶集結 迷因股齊漲

北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周二 (16 日) 飆漲 29%，無獨有偶，常見的迷因股也加入大漲行列，成交量有所增加。

Bed Bath & Beyond 飆漲 4.65 美元或 29.06%，收每股 20.65 美元，成交量約 3.889 億股，相較 65 日平均成交量 2330 萬股高出不少，且該股較上個月暴漲 316%。Bed Bath & Beyond 周二盤後再大漲 8.81%，報每股 22.47 美元。

迷因股元老 GameStop (GME-US) 周二大漲 6.4% 至每股 42.19 美元；Koss (KOSS-US) 大漲 8.2% ，收每股 10.15 美元。全美最大電影院連鎖商 AMC Entertainment (AMC-US) 上漲 2.2% 至 7.02 美元。 Express 股價上漲 12% 至 2.57 美元。

所謂的迷因股在 2021 年 1 月興起，由於社交媒體上的散戶投資者互相慫恿購買遭高度賣空的公司股票，從而逼出軋空行情。機構投資人認為這些公司的業務坐困愁城，尤其是疫情大流行期間，因此賣空其股票，但這些老字號企業引發散戶「復古懷舊之情」，因而引起眾人「出手相救」。

Bed Bath& Beyond 與 GameStop 之間有另一個關聯：GameStop 的董事長 Ryan Cohen 也是 Bed Bath 的維權投資人。Bed Bath 在 3 月與 Cohen 達成協議後，在其董事會中增加三名董事。

儘管過去提到迷因股都以 GameStop 和 AMC 的新聞引領風騷，但本周焦點卻是 Bed Bath& Beyond 股票，因為賣空者一直押注該公司將很快面臨流動性緊縮。《巴隆商周》上周報導，這是 7 家值得關注的公司之一，因為該公司需要為其債務再融資或借入更多資金。Bed Bath 表示，其循環信貸額度中有 10 億美元可用。

該公司代表指出：「我們已經在許多方面採取行動，包括自公司原始計畫削減至少 1 億美元的資本支出。」

然而，散戶聯手並未征服華爾街，周二 B. Riley 分析師 Susan Anderson 將該股評級自「中立」下調至「賣出」，維持 5 美元的目標價。

Anderson 寫道：「我們認為現行估值毫無根據，並仍處於觀望狀態，因為 Bed Bath 面臨其業務的基本問題，包括流動資金下降，且 2024 年 8 月 3 億美元的公司債快屆期，還須償還約 2.85 億美元。」

散戶在社交平台 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上瘋狂討論 Bed Bath & Beyond，甚至有人開玩笑說自己賣了一顆腎押注 Bed Bath & Beyond，其他散戶因而起鬨，催他賣掉另一顆加碼。

一位散戶發文說：「我該拋售所有特斯拉股來買 BBBY 嗎？積滿 15 個讚我就這麼做。」

另一位散戶說：「沒有比 16 分鐘內賺進 5000 美元，然後為了 150 美元去上班 8 小時更羞辱的事情了。」