全球航空市場完全復甦時點 波音：最快2年後

美國飛機製造商波音波音公司 (BA-US) 今 (22) 日召開線上記者指出，目前航空市場已見需求和供給同步成長，部分地區更回到疫情前的載運水準，但因各國邊境開放時點不同，預料全球航空市場需至 2024-2025 年才會達到完全復甦。

波音說明，目前觀察到航空客運供給和需求均同步成長，尤其有些航空公司營運已回到 2019 年的水準，此關鍵在於各國放寬邊境的政策，預料接下來亞洲市場的航空客運，也會跟進此復甦腳步。

貨運方面，波音提到，儘管客運航班增加，使載貨艙位逐漸增加，但尚未回到疫情前的水準，因此，全貨機的需求仍是非常暢旺。

波音預期，貨機運能比起 2019 年仍有高達 80% 的成長空間，強調內部評估貨運市場的展望，是有史以來最好。

日前美國聯邦航空總署 (FAA) 批准恢復交付 787 夢幻客機 (787Dreamliner) 後，波音於 8 月 10 日交付自 2021 年 5 月以來首架 787 夢幻客機給美國航空。

波音指出，787 系列客機已交付加計尚未交付訂單數共 1482 架，訂單來自全球 84 個航空客戶，展望未來，尤其看好亞洲地區的客貨運成長潛力，也將更加強於亞洲地區的發展。