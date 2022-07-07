Bed Bath & Beyond新任CEO力挽狂瀾 買進自家股票

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 的臨時 CEO 用她自己的錢下了最大賭注，自信可以拯救這家陷入困境的零售商免於倒閉，但有些分析師對此存疑。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (6 日) 收盤後發布的最新文件，葛芙 (Sue Gove) 買進這家家居用品零售商價值 23 萬 500 美元的股票。

股價在周三盤後交易中上漲近 7%， 周四盤前交易繼續上揚 5.6%。在一系列糟糕的業績和失敗的周轉策略之後，該股今年來已暴跌近 70%。

之前擔任董事會成員的葛芙，上周接替被罷免的 CEO 特里頓 (Mark Tritton)。上季慘淡的業績讓公司的財務狀況在關鍵的假日購物季前處於非常不穩定的境地。

Bed Bath & Beyond 宣布上季調整後經營虧損為 2.24 億美元；截至季末只有 1.07 億美元現金，促使美國銀行分析師對該公司的流動性狀況發出警告。

美國銀行分析師哈斯 (Jason Haas) 在題為《BBBY 的流動性循環消耗》的報告中表示，「在該公司第 1 季燒錢超過 5 億美元後，流動性現在是我們最關心的問題。」

該公司還報告，由於購物者減少可自由支出的採購，最近一季其同名品牌的同店銷售額下降 27%。購物者也因該零售商縮減優惠券的舉措而縮手。

葛芙想要拯救該公司的任務清單很多。

首先，資深零售高管必須穩定公司。這可能包括出售長期以來備受追捧的 buybuy Baby 連鎖店、更多名牌回歸商店以緩解供應鏈問題，以及更穩定的折扣節奏以贏回客戶。

她可能還必須發行新債或發行股票來籌集現金，以緩解供應商對商品付款的擔憂。

最後，葛芙必須獲得 GameStop (GME-US) 董事長柯恩 (Ryan Cohen) 等主要股東的支持。柯恩幾個月來一直在鼓動 Bed Bath & Beyond 變革。很明顯，在他的投資價值急劇下降的同時，他的擔憂並沒有真正被太多人聽到。

即使葛芙設法在 12 個月內完成這長長的任務名單，分析該公司的分析師認為該公司已玩完了。

Loop Capital 分析師丘昆巴 (Anthony Chukumba) 表示，「我們已經在在考慮這家公司不存在的情況。」「這不會花上好幾年時間，可能只需要幾個月。現在正處於迴光返照階段。該公司已徹底失控，沒有其他方式可以說明它。」