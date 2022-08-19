進口大增 我Q2經常帳順差降至三季來低點

台灣央行今 (20) 日公布我國第二季國際收支帳統計，由於商品貿易順差較上季減少，經常帳順差 265.5 億美元，降至 3 個季度來低點，不過，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)243.6 億美元，更降至 5 個季度新低，使國際收支順差來到 38.2 億美元，反而較上季增加。

央行指出，第二季商品貿易順差 177.9 億美元，年減 60.8 億美元，主要是因國際原物料價格維持高檔，加上半導體設備、防疫用品購置增加，導致進口增額大於出口增額。

其中，礦產進口中，以原油進口年增 35 億美元最多，其次為煤礦增加約 24 億美元、液化天然氣增加約 20 億美元，整體礦產品進口 215 億美元，創單季次高，僅次於 2008 年第三季。

而服務收支順差 37.3 億美元，年增 13.5 億美元，則是因貨運收入增加，央行指出，第二季運輸表現仍佳，運輸收入達 57.5 億美元，創單季次高，僅次於去年第四季。

另一方面，央行提到，旅行收入為 5.89 億美元，旅行支出 4.63 億美元，同步創 2020 年第二季以來新高，反映出入境人數增加，來客旅客年增 221.2%、出境旅客則增 74.2%，但比起疫情前的出入境人數，尚處在低檔。

金融帳方面，證券投資淨資產增加 266.2 億美元，主要是因國內壽險公司繼續投資海外債券，居民對外證券投資淨增加 136.5 億美元，而外資減持台股，則導致非居民證券投資淨減少 129.7 億美元。

累計今年上半年，我國經常帳順差 568 億美元，金融帳淨資產增加 562.9 億美元，國際收支順差 40.7 億美元。