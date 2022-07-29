進口高預期 Q2我GDP下修至3.08% 寫8季低點

主計總處今 (29) 日公布我國第二季經濟成長率 (GDP) 概估值為 3.08%，較 5 月預測數下修 0.23 個百分點，也是 8 季低點，主要是因為進口大幅高於預期，加上疫情影響民間消費動能所致。

主計總處說明，第二季由於出口引申需求增加和國際原物料行情維持高檔，加上半導體設備、防疫用品購置增加，按美元計價商品進口增 24.10%，其中農工原料及消費品增 27.07%、19.62%，資本設備增 17.04%，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入成長 8.81%，較預測數增加 3.73 個百分點。

因此，儘管商品及服務輸出成長 4.31%，較預測數增加 0.50 個百分點，但輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.55 個百分點。

內需方面，主計總處估，第二季民間消費成長 2.96%，較預測數減少 0.07 個百分點，對經濟成長貢獻 1.31 個百分點。

主計總處指出，4 月起國內確診人數攀升影響民眾外出消費意願，但 6 月疫情趨緩，消費人潮回流，加上去年同期比較基期較低，第二季零售業、餐飲業營業額分別年增 9.56%、17.63%。

而資本形成方面，廠商擴增產能、綠能設施布建和運輸業者擴增運力態勢延續，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動) 實質成長 9.43%，較預測數增加 4.48 個百分點，對經濟成長貢獻 2.56 個百分點。

綜計第二季國內需求成長 5.50%，對經濟成長貢獻 4.64 個百分點。