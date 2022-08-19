桓鼎Q2單季轉盈 將成立子公司攻能源業務

全球能源議題正夯，桓鼎 - KY(5543-TW)，今 (19) 日董事會通過成立能源 100% 持股的子公司，專責能源業務，整合集團資源持續創新，如將集團旗下金屬建材專利、電池模組設計專利、建築工法、鋼鐵機構件等整合，實現儲能牆量產、銷售、通路推廣及技術提升。

桓鼎 - KY 新成立的子公司初期股本爲 1000 萬元，將在「儲能」及「用能」領域導入更多新型態業務，預計今年第四季也啟動電動自行車系統套件業務，挹注新成長動能。

桓鼎 - KY 今天也公布最新財報，第二季營收 8.24 億元，毛利率 15.29%，季增 3.53 個百分點，年減 9.67 個百分點，稅後純益 1171 萬元，較上季轉盈，年減 79.46%，每股純益 0.31 元；2022 年上半年營收 16.91 億元，毛利率 13.48%，年減 9.25 個百分點，稅後虧損 899 萬元，每股虧損 0.24 元。

桓鼎 - KY 主管指出，第二季建材廠受中國封控影響，目前已緩解並加速交貨中；營造工程新案於 7 月開工，包括仁武社宅的 12.1 億元、出火公園的 0.9 億元及岡山運動中心的 1.3 億元；電池模組訂單維持穩定成長，毛利率持續優化。