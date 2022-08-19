遞延訂單出貨 Q3全球平板電腦出貨可望季增17.5%

中國封控打擊消費性電子產品出貨，研調機構 DIGITIMES Research 今 (19) 日表示，第二季全球平板出貨低預期，但第三季進入傳統出貨旺季，加上因先前封城導致的出貨遞延，將推升全球平板電腦出貨動能，估第三季出貨量將達 3755 萬台、季增 17.5%，且第二季受影響較大的蘋果 (AAPL-US) 出貨比重也可望回升至 4 成以上。

DIGITIMES Research 分析師郭宜玲統計，今年第二季全球平板電腦出貨達 3195 萬台，低於預期，除整體市場受需求端消費淡季、通貨膨脹壓力擴張等負面影響外，中國封城政策也對供給端造成部分衝擊，品牌排序依序為蘋果、三星、亞馬遜、聯想、華為。

郭宜玲指出，蘋果因中國封城物料運送困難，第二季出貨占比跌破 35%，非蘋業者出貨占比則順勢上升，其中，亞馬遜因新品效應，出貨超越聯想，但預期第三季蘋果在出貨遞延、iPad Pro 新品上市效應下，出貨占比將重回 4 成之上。

品牌平板電腦應用處理器出貨占比方面，DIGITIMES Research 分析，因蘋果第二季平板出貨銳減，意外帶動聯發科 (2454-TW) 處理器出貨占比上升，此外，亞馬遜 7、8 吋機型出貨增加，也是推升聯發科處理器出貨占比提升的原因之一。

另一方面，從廠商來看，蘋果平板主要供應商包含鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)，鴻海就對下半年營運展望審慎，預估第三季營收將持平上季，但可望優於去年同期，並創下同期新高，仁寶雖然看淡筆電產品出貨，但對平板等非個人電腦事業第三季出貨看增雙位數，表現持穩。