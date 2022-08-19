鉅亨美股雷達：應材本季財測強勁 傳高通將重返伺服器晶片市場

美股重要看點：

市場消化已發布的失業金等各項數據，美國 10 年期公債殖利率來到 2.882%。美股期貨週五 (19 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.77%，標普 500 期貨跌 0.95%，那斯達克 100 期貨跌 1.04%。

聖路易聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的布拉德 (James Bullard) 周四 (18 日) 表示傾向聯準會 (Fed)9 月升息 3 碼。

此外，布拉德也提到，儘管通膨觸頂的想法是有希望的，但從統計上看，目前的數據並未透露通膨已經觸頂，在 Fed 考慮明年須採取何種措施之前，到年底將目標利率提高 3.75% 至 4% 的區間仍相當重要。

市場方面，布拉德表示市場對降息的猜測為時過早，對經濟可能陷入衰退的擔憂被誇大。布拉德不偏好過度偏重股票定價的金融狀況指標，並稱某些股票的股價可能遠遠偏離基本面，而且對 Fed 來說，公司股票並非考慮未來貨幣政策選擇的主要驅動力。

今年也有投票權的堪薩斯聯準銀總裁喬治 (Esther Geoege) 態度較保守，她說：「我認為升息的理由仍然強烈。我們討論的主要是升息速度應該多快。我們已經做了很多，接下來必須非常小心，因為政策決定往往有滯後性。」

Fed 在 9 月 20 至 21 日會議前，仍有一份非農就業報告和數項通膨指標可觀察。周四公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數下降，顯示即使 Fed 啟動 1980 年以來最強力的緊縮，美國經濟依然穩健。

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 認為，全球經濟衰退疑慮被過度誇大，投資人應逢低買進美股。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

天風國際證券分析師郭明錤週四 (18 日) 表示，蘋果可能在 9 月 7 日發布 iPhone 14 系列等新品，較 iPhone 12 和 iPhone13 發布會來得早的原因是，避免經濟萎縮對 iPhone 14 系列需求帶來風險。

郭明錤週四在推特發文表示，蘋果 iPhone 14 系列的發布和發貨日期可能早於前兩年的 iPhone 13 和 12 系列，這可能是蘋果在上次財報法說會上對今年第三季前景樂觀的原因之一。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體設備大廠應用材料 (Applied Material) 週四 (18 日) 盤後公布上季財報優於預期，本季營收預測也很強勁，沖淡近期晶片業景氣反轉疑慮。

應材執行長 Gary Dickerson 表示，即使經濟放緩，還有很多客戶正在提升生產計畫，加上缺料嚴重，因此應材的積壓訂單還在增加。Dickerson 對晶片業的前景依然樂觀，並重申長期指引。

AMAT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

媒體週四 (18 日) 引述消息人士報導，行動晶片大廠高通 (Qualcomm) 計劃重返伺服器晶片市場，再次挑戰英特爾。

消息人士指出，高通正為去年以斥資 14 億美元收購 CPU 新創 Nuvia 產品尋找新客戶，以重振該公司在伺服器領域的雄心。目前高通已與亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS (雲端運算服務) 業務接洽當中，亞馬遜已同意看看高通的產品。