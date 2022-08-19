Fed大鷹派布拉德：傾向9月升息3碼 通膨觸頂言之過早

聖路易聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的布拉德（James Bullard）周四（18 日）表示傾向聯準會（Fed）9 月升息 3 碼（75 個基點），並稱現在判斷通膨已經觸頂還言之過早。

布拉德是 Fed 的鷹派官員，他在周四接受華爾街日報（WSJ）訪問時表示：「我們應該繼續迅速調整政策利率水準，給通膨帶來顯著的下行壓力。」他還說：「我真不明白為什麼要把升息拖到明年。」

在談及 Fed 下一步利率舉措時，布拉德表示目前自己傾向在 9 月的會議上升息 3 碼，並認為委員會對經濟的解讀相對良好，而通膨率非常高，所以繼續提高政策利率並進入限制性區間是有意義的。

此外，布拉德也提到，儘管通膨觸頂的想法是有希望的，但從統計上看，目前的數據並未透露通膨已經觸頂，在 Fed 考慮明年須採取何種措施之前，到年底將目標利率提高 3.75% 至 4% 的區間仍相當重要。

布拉德表示，要讓物價壓力回落到 Fed 的 2% 目標水準需要大約 18 個月的時間，預料這條路可能崎嶇難行，要控制通膨還有漫漫長路要走。

經濟方面，布拉德認為下半年的經濟成長將優於上半年的疲軟表現，同時他也認為就業市場仍將保持強勁。

就業市場方面，他指出勞動力市場有很多值得令人高興的地方，失業率可能在 7 月的 3.5% 基礎上進一步下降，不過他也認為失業率有可能上升，預估約升至 4% 左右，但就業市場依舊強勁。

市場方面，布拉德表示市場對降息的猜測肯定為時過早，對經濟可能陷入衰退的擔憂被誇大。另外他也說不喜歡過度偏重股票定價的金融狀況指標，並稱某些股票的股價可能遠遠偏離基本面，而且公司股票並非 Fed 考慮未來貨幣政策選擇的主要驅動力。

截稿前，根據芝商所的 FedWatch Tool 顯示，升息 2 碼的機率為 57.5%，而升息 3 碼的機率為 42.5%。