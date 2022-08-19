郭明錤：蘋果提前發布iPhone14 避免需求萎縮風險

天風國際證券分析師郭明錤週四 (18 日) 表示，蘋果可能在 9 月 7 日發布 iPhone 14 系列等新品，較 iPhone 12 和 iPhone13 發布會來得早的原因是，避免經濟萎縮對 iPhone 14 系列需求帶來風險。

《彭博》日前報導，蘋果目前計畫將在 9 月 7 日發表旗艦新機 iPhone 14 系列，預計會在 9 月 16 日開始出貨。蘋果 2021 年 9 月 14 日發布 iPhone 13 系列，2020 年 10 月 13 日推出 iPhone 12 系列。

郭明錤：蘋果提前發布 iPhone14 避免需求萎縮風險 (圖片：翻攝 appleinsider)

針對今年 9 月 7 日舉行秋季發布會的傳聞，不少人覺得略早於預期。

郭明錤週四在推特發文表示，蘋果 iPhone 14 系列的發布和發貨日期可能早於前兩年的 iPhone 13 和 12 系列，這可能是蘋果在上次財報法說會上對今年第三季前景樂觀的原因之一。

郭明錤還指出，全球經濟衰退風險仍在增長且不可預測，因此盡快發布和出貨 iPhone 可能會將衰退風險對需求的影響降至最低。

蘋果除了可能將新品發布會提前，此前還傳出蘋果逆勢操作、提高新機備貨量並且可能大幅調漲新機價格。

蘋果 2021 年以前 iPhone 新機初期總備貨量約在 7500 萬台，直到 2021 年時因應市場換機等需求增加至 9000 萬台，近期供應鏈傳出，蘋果正逆勢操作，將 iPhone 14 系列 高標上看 9,500 萬部，較原預期增加約 5%。蘋果預計今年總共生產 2.2 億部 iPhone，與去年產量相同。

消息人士表示，蘋果經得起手機市場低迷，因為蘋果客戶仍然願意支付高額費用，購買高階設備。

蘋果爆料達人 Jon Prosser、LeaksApplePro 和 Raymond James 分析師 Chris Caso 都預測，今年蘋果 iPhone 14 系列應該會進一步漲價，預估都會比同款 iPhone 13 型號貴 100 美元 (約 3000 台幣) 左右。