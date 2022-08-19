〈企業衝生育率〉日月光投控祭三大措施 去年新生兒數量占全台1.1%

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 長期推動完善的生產與育兒措施，包括幼兒園、生育補助及育兒津貼，去年台灣廠區的新生兒人數就佔全台新生兒比例的 1.1%，近期更在高雄興建新的幼兒園，期望員工在安心工作之餘，對學齡前的幼兒托育沒有後顧之憂。

日月光投控指出，高雄廠新建立的幼兒園目前已試營運 3-4 個月，預計在本季正式開幕，可望進一步分擔員工養兒育女的經濟壓力，落實照顧員工、友善托育的理念，也有助同仁安心上班、家庭幸福，並增進員工對公司的向心力。

日月光中壢廠為全台半導體第一所幼兒園，佔地面積 600 多坪，其中戶外空間包括體能遊戲區與自然觀察區就佔 400 多坪，室內也包括圖書室、學習區教室與活動教室、廚房、保健室等，間間通風採光明亮。

中壢廠幼兒園去年收托 130 位員工子女，截至目前為止更已超過 900 位，甚至還有早期幼兒園畢業的學生回到日月光工作，且其子女也在進入公司幼兒園就讀，成為內部「代代相傳」的美談。

除了幼兒園，日月光投控旗下三家公司，包括日月光中壢廠、矽品、環旭電子，也提供生育補助給予員工，分別為 1000 元、3600 元以及 6000 元，日月光馬來西亞廠為祝賀員工喜獲新生兒，更提供員工一天帶薪的祝賀假。

矽品也自今年 6 月起提供育兒津貼，每名 0-6 足歲子女每月補助 5000 元，若夫妻皆在矽品上班，每月可獲得 1 萬元的補助，皆讓員工安心生養，日月光投控也透過上述幾項措施，培育國家幼苗，並解決人口老化問題。