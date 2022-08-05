水資源管理效率卓越 日月光中壢廠獲SGS驗證

日月光投控 (3711-TW) 旗下中壢廠通過 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證，今 (5) 日獲驗證單位 SGS 頒發證書，公司指出，此次獲頒代表中壢廠在綠色水管理的推動成效卓越，更獲國際驗證單位的肯定，未來將持續精進製程水回收再利用的處理能力，竭力減少對環境的衝擊。

中壢廠近年積極推動水資源循環再利用，以具體行動實踐水資源永續管理，加上導入 ISO 46001 機制，更推動公司建立商業活動的用水指標，藉由重大用水設備的檢視、評估與改善，達到水資源管理、風險盤點及需求優化，逐步優化水資源利用效率，展現企業投入企業社會責任的決心。

日月光指出，近年氣候變遷為業界帶來嚴峻挑戰，當水情亮起紅燈，水資源分配就顯得格外重要，為預防及應對嚴峻水情考驗，中壢廠訂定調適策略，包括水資訊掌握、有效節流與適時調度，提升用水效率。

中壢廠目前有約 7 成的製程用水，是採用經處理的回收再生水，透過中水回收廠的擴建及空調冷卻水塔補水回收再利用，增加彈性因應用水短缺的衝擊，將水資源留給民生用水，與民眾共同面對缺水課題。

展望未來全球半導體發展，隨著台灣地位愈顯重要，因應智慧化潮流，企業數位轉型不斷進行，日月光將持續推動先進封裝製程、綠色創新方案，更將善用綠色永續策略，帶領公司取得永續經營與環境保護的雙贏。