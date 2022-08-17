傳小米汽車敲定電池方案 將採用寧德時代麒麟與比亞迪刀片

根據中國媒體周三（17 日）報導，多位知情人士透露，小米 (1810-HK) 汽車的核心零組件之一車用電池，已敲定兩家主力供應商，分別為寧德時代 (300750-CN) 與比亞迪 (002594-CN) 旗下的弗迪電池，這兩家公司常年霸榜中國車用電池裝機量前兩名。

根據公開訊息，小米汽車首款車將於 2024 年上半年交付。先前曾有媒體報導，小米汽車首款車有基本與高階款，基本款將採用 400V 電壓平台，而高階車款採用 800V 電壓平台；相對的，基本款會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而高階車型會搭載寧德時代最新推出的三元麒麟電池。

刀片電池是比亞迪的主打產品，也正是憑藉這款產品，比亞迪打入特斯拉 (TSLA-US) 的電池供應練。麒麟電池是今年 6 月寧德時代推出的第三代 CTP（Cell To Pack）無模組電池包技術，根據官方資料，麒麟電池的體積利用率突破 72%，可將三緣電池包的能量密讀提升至 255Wh/kg，兼顧 4C 充電倍率，支持 1,000 公里續航里程。

麒麟電池一經發布引發產業熱議，理想汽車執行長李想率先在微博宣布，該公司明年的純電動車將採用麒麟電池方案。此後，長安汽車與寧德時代等合資的汽車品牌阿維塔、合眾汽車等也都宣布成為麒麟電池的首批客戶。

不過，產業鏈人士透露，小米汽車採用的麒麟電池有所不同，可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制，在寧德時代內部稱作「金麒麟」。截稿前，小米集團對此並未回應。