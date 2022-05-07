WSJ：中企陷兩難 聯想、小米悄悄結束與俄國業務往來

華爾街日報 (WSJ) 報導，即使中國政府呼籲自家企業不要屈服外部威脅，面對美方制裁和供應商施壓，聯想集團 (0992-HK)、小米 (1810-HK) 等中國科技巨頭陷入兩難，仍悄悄結束與俄羅斯的業務往來。

最新官方數據顯示，中國 3 月對俄羅斯的科技產品出口大幅下滑，其中，筆電出口減少至少四成，智慧手機出口下跌近三分之二，行動通訊基地台出口大減 98%。從 2 月到 3 月，中國對俄羅斯的整體出口價值下滑 27%。

知情人士透露，雖然沒有公開發表聲明，但幾家中國科技巨頭正在削減對俄羅斯的出貨量，包含聯想和小米。

負責追蹤物流動態的市場研究人員表示，戰爭爆發和歐美制裁生效不久後，聯想就已經向俄羅斯停止出貨，但在當地仍有一些庫存待售。作為全球最大的 PC 供應商，聯想去年也是俄羅斯第二大設備供應商，僅次於惠普 (HPQ-US)。

根據當地分銷商的說法，小米也在削減對俄羅斯的訂單，且最近幾周都沒出貨。小米去年是俄羅斯第二大智慧手機供應商，僅次於三星電子 (Samsung Electronics)。

今年 2 月下旬爆發俄烏戰爭後，美國、歐盟接連對俄國實施金融制裁與出口管制，美國並威脅制裁無視規定的中國企業。

對此，北京當局上月坦承歐美制裁已干擾中俄貿易，但也敦促自家企業不要屈服外部威脅，也不要發表不適當的公開聲明，在北京當局拒絕制裁俄羅斯的情況下，多數中企仍盡可能避免針對俄國與烏克蘭業務發表聲明。

不過，並不是所有中國企業都對這場衝突保持低調，無人機巨頭大疆創新上月宣布暫停在俄羅斯和烏克蘭業務，成為俄烏戰爭爆發後第一個發聲的中國企業。