小米霸氣發大紅包 人均42萬元

小米集團 (01810-HK) 發布去年財報後，隨即豪發大紅包，計劃向近 5,000 名員工發放約 1.749 億股股票，相當於人均人民幣 42 萬元，寫下上市以來最大規模員工獎勵。

證券時報報導，小米周四（24 日）表示，計劃向 4,931 位員工配發約 1.749 億股小米股票，員工股權獎勵共計價值 25.85 億港元，相當於人民幣 21.06 億元，平均每人獲得 42 萬元。

小米說，預定在 3 月 24 至 4 月 1 日發放股票獎勵，獎勵對象為新十年創業者計畫第二期入選者等優秀員工，不包括高階主管。

2019 年 7 月，小米曾向 2 萬多名員工發放股票，每人 1,000 股，成為小米覆蓋最廣的員工獎勵。去年 7 月 2 日，小米向 700 名首批入選小米「青年工程師激勵計畫」的員工，授予總計 1,604 萬股小米股票。同年 7 月 6 日，小米又宣布向技術專家、新十年創業者計計畫首批入選者、中高層管理者等 122 人授予 1.197 億股小米股票。

小米創始人雷軍表示，繼去年招募 5,000 名工程師後，今年將再增聘 5,000 名工程師。

小米周二繳出亮麗成績單，去年總營收達到 3,283 億元，較一年前激增 33.5%，經調整後淨利躍增 69.5% 至 220 億元。

多家券商預估，今年起小米造車業務將進入投入期。東吳證券說，造車是小米深思熟慮後的舉動，將為成長帶來新動能，但在 2024 年上半年量產車型發布前，研發費用攀升將侵蝕原有業務部分獲利。不過，研發費用仍在可控範圍，不改變小米長期成長。