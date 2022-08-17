〈財報〉騰訊Q2營收上市來首見下滑 獲利腰斬

騰訊 (0700-HK) 周三（17 日）公布 2022 會計年度第二季財報，受到中國政府對遊戲業打擊、新冠疫情封控措施以及經濟疲軟影響廣告銷售，營收出現有史以來首次下滑、淨利年減逾 5 成。此外，財報顯示員工人數也較第一季減少近 5%，為騰訊自 2014 年以來首次裁員。

FY2022 Q2（截至 6/30）財報關鍵數據：（按人民幣計算）

總營收：1,340 億元，年減 3%，去年同期為 1382.59 億元

按非國際財務報告準則（扣除一次性及 / 或非現金項目的影響）

營益：367 億元，年減 14%；營益率從去年同期的 31% 下降至 27%

淨利：290 億元，年減 18%；淨利率從去年同期的 25% 下降至 22%

歸屬公司股東淨利：281 億元，年減 17%

每股獲利：2.949 元；稀釋後為 2.896 元

按國際財務報告準則

營益：301 億元，年減 43%；營益率從去年同期的 38% 下降至 22%

淨利：192 億元，年減 55%；淨利率從去年同期的 31% 下降至 14%

歸屬公司股東淨利：186 億元，年減 56%，遠低於市場預期的 250.3 億元

每股獲利：1.951 元；稀釋後為 1.915 元

各部門業績：

網路廣告業務收入：186.3 億元，年減 18%

金融科技及企業服務業收入：422 億元，年增 1%

社交及其他廣告收入：292 億元，年增 1%

媒體廣告收入：25 億元，年減 25%

中國市場遊戲收入：318 億元，年減 1%

國際市場遊戲收入：107 億元，年減 1%

騰訊第二季 EBITDA 年減 13% 至 386 億元，經調整後 EBITDA 年減 11% 至 447 億元。資本支出為 30 億元，年減 57%，自由現金流年增 30% 至 225 億元。

營運數據方面，騰訊第二季微信月活躍用戶年增 3.8% 至 12.99 億人：QQ 移動端月活躍用戶年減 3.8% 至 5.69 億人。此外，騰訊收費增值服務註冊帳戶年增 2.3% 至 2.35 億人，騰訊視頻付費會員數達 1.22 億人，音樂付費會員數達 8,300 萬人。

騰訊在財報中表示，第二季主動退出非核心業務，收緊營銷支出，削減營運費用，讓公司在收入承壓的情況下實現非國際財務報告準則歸屬公司股東淨利季成長。

財報也提到，第二季員工人數為 110,715 人，較第一季減少 4.7%，為 2014 年以來首次裁員。

騰訊第二季營收下滑是自該公司 2004 年上市以來首次，先前該公司幾乎每季營收都實現兩位數成長，主因是受到中國政府從 2020 年底開始對大型科技公司展開打壓遏止其擴張的影響。騰訊市值受到影響至今已下跌近 60%。

有知情人士稱，騰訊一直在減持投組中的公司，部分原因是為安撫監管機構，部分是為提列這些押注中獲得的巨額利潤。例如日前騰訊計畫出售其所持有的美團 (3690-HK) 價值 240 億美元的全部或大部分股票。

遊戲產業方面，線上遊戲是騰訊最可觀的獲利來源，然而在中國監管機構暫停審批以來，騰訊一直未能獲得新的遊戲牌照。

華爾街分析師看法

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 表示，隨中國科技產業陷入低迷，騰訊已經勒緊褲腰帶。該公司目前的表現在很大程度上取決於其在成本控制與營運優化方面的進展。

Union Bancaire Privee 分析師 Vey-Sern Ling 表示，騰訊正在實現高層兩季前所說的「新的產業範例」即成長放緩但利潤率提高，並稱騰訊從不計後果的擴張與積極的營運轉變，對為整個產業來說應該是正面的。