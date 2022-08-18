〈美股盤後〉Fed首度承認過度升息風險 四大指數盡墨 

受到目標百貨 (Target) 疲弱財報、零售銷售數據不佳影響，美股週三 (17 日) 早盤開低，美債殖利率走升，科技股一片哀號，僅蘋果逆勢上漲，聯準會會議紀要發布後，美股盤中跌幅有所收斂，美元回吐漲幅，但四大指數仍盡墨。

那指週三收低 1.25%，費半下探 2.48%，道瓊週三收跌逾 170 點，結束連續五個交易日升勢，標普下滑 0.72% ，創三週來最差單日表現。

數據方面，美國商務部週三公布數據顯示，7 月零售銷售月增率為 0%，低於市場預期，主要反映汽油價格回跌和新車銷售減弱。

政經方面，美國聯準會週三公布的 7 月 26 到 27 日的會議紀錄顯示，聯準會官員認為通膨仍高得無法接受，聯準會將持續積極的升息行動，直到通膨明顯放緩，但這可能會付出更大的經濟代價，此外，聯準會首度承認過度升息的風險，認為未來可能在某個時間點放緩升息步調。

烏俄戰火持續，在此敏感之際，中國週三宣布派軍加入俄羅斯舉行聯合軍演，同時，中國不斷指責美國加劇台海危機，對此，美國駐中國大使館和領事館接連轉發推文抨擊，試圖改變台海現狀的一方始終是中國。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.92 億例，死亡數突破 644 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀，通訊服務、材料和非必需消費品板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.88%；Meta (META-US) 下跌 2.57%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.85%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.26%。

道瓊成分股逾半收黑，波音 (BA-US) 下跌 2.84%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.78%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.72%；3M (MMM-US) 下跌 1.88%；IBM (IBM-US) 漲 0.9%。

費半成分股大殺四方。亞德諾半導體 (ADI) (ADI-US) 下跌 4.98%；美光 (MU-US) 下跌 3.51%；AMD (AMD-US) 跌 1.93%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 2.88%；應用材料 (AMAT-US) 跌 2.30%；德儀 (TXN-US) 跌 3.63%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.00%。

台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.83%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.43%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.73%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.88% 至每股 174.55 美元。彭博報導， 蘋果預計將於 9 月 7 日舉行 2022 年首場秋季發表會，旗艦新機 iPhone 14 系列即將登場。投行 Wedbush 週三將蘋果目標價從 200 美元上調至 220 美元，因為隨著蘋果進入下一個週期， iPhone 需求一直保持穩定。

蘋果傳 9 月 7 日舉行今年首場秋季發表會 (圖片：翻攝 appleinsider)

有別於沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)，目標百貨 (TGT-US) 第二季財報欠佳，由於遭成本、庫存和降價重擊，調整後每股純益為 2.19 美元，遠低於預期的 3.07 美元，公司預估下半年的營益率落在 6% 左右，較第二季的 1.2% 有所提高。

亞德諾半導體 (ADI) (ADI-US) 下跌 4.98% 至每股 170.13 美元。ADI 公布最新財報告捷，營收年增 77%，首次突破 30 億美元，調整後每股純益增長 47%，達到創紀錄的 2.52 美元，財測也優於市場預期，但 ADI 警告經濟不確定性開始影響訂單。

英國首富、化工巨頭英力士 (Ineos) 創辦人 Jim Ratcliffe 週三傳出有意收購曼聯，曼聯 (MANU-US) 大漲 6.88% 至每股 13.67 美元。全球首富馬斯克週二放話說要收購曼聯，但後來改口說是開玩笑的，引發市場熱議。

迷因股熱潮回歸，散戶資金持續力挺，家具家飾零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 暴漲 11.77% 至每股 23.08 美元，連續第六個交易日上揚，但盤後傳出 GameStop 總裁 Ryan Cohen 有意售出全數 BBBY 持股，BBBY 盤後股價斷崖式暴跌逾 20%。

騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 上漲 3.12% 至每股 40.01 美元。騰訊週三公布二季財報，受到中國政府對遊戲業打擊、新冠疫情封控措施以及經濟疲軟影響廣告銷售，營收出現上市以來首見下滑、淨利年減逾 5 成。

經濟數據

美國 7 月零售銷售月率報 0%，預期 0.1%，前值 0.8%

美國 7 月零售銷售年率報 10.02%，前值 8.73%

美國 7 月核心零售銷售月率報 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0.9%

華爾街分析

儘管 7 月份的零售銷售數據令人失望，但數據顯示汽車銷售等領域疲軟，但其他領域的消費支出仍持續。Evercore ISI 分析師 Stan Shipley 認為，經濟衰退並未迫在眉睫，但大抵上應會打擊美債、美元和零售股。

聯準會積極升息抵抗通膨帶來了經濟衰退風險，令市場情緒承壓。FHN Financial 首席經濟學家 Christopher Low 稱，雖然 FOMC 會議紀要仍在強調抑制通膨的必要性，但確實有官員開始擔心，聯準會過度緊縮政策可能帶來問題。

Amundi 美國股票主管兼投資組合經理 Marco Pirondini 研判：「隨著企業獲利可能下滑至 2023 年，股市極有可能從這一水平回落，預計聯準會將持續升息、經濟將放緩，甚至可能進入衰退。明年經濟衰退的機率高於均值，因此更謹慎的投資策略是重要的。 」

E-Trade Financial 交易策略董事總經理 Chris Larkin 表示:「市場今夏漲勢中出現喘息並不令人意外，投資人正尋找推動股市反彈的升息放緩跡象，建議投資人應保持靈活並對市場波動作好心理準備，因為股市可能還沒有走出困境。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主