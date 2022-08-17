筆電出貨持續下滑 花旗唱空英特爾AMD

花旗週二 (16 日) 發布報告指出，由於筆記型電腦出貨量持續下滑，英特爾和 AMD 股價有進一步下探的風險。

花旗分析師 Christopher Danely 引用最新數據指出，7 月筆記型電腦出貨量月減 15%，證實宏觀環境疲軟，而且前景不慎樂觀。

Danely 寫道：「我們重申維持英特爾和 AMD 股票的『中性 (Neutral)』評級，預計個人電腦市場的低迷將對這兩家公司產生負面影響。」

美國銀行上週將英特爾列入晶片法案的最大受惠公司，但 Danely 警告，該法案對英特爾來說並非靈丹妙藥。

筆電出貨持續下滑 花旗唱空英特爾 AMD (圖片：AFP)

由於庫存增加和需求持續萎縮，Danely 預測， 第四季筆電出貨量可能保持「次季節 (sub-seasonal) 」約 8% 增速，低於往常的雙位數增長。另外，預估第四季筆電出貨量年減 17%，市場需求下滑將持續到 2023 年。

Danely 警告，如果宏觀經濟環境進一步惡化，可能還有更多下探的空間。

AMD (AMS-US) 和英特爾 (INTC-US) 週二分別下滑 0.80% 和 0.41%，兩家企業股價今年萎靡不振，迄今已累跌 31.99% 和 33.31%，遠遜同期大盤「那斯達克 100 指數」跌幅 17.37%，以及標準普爾 500 指數跌幅 10.24%。