〈財報〉缺料狀況改善 思科財測亮眼 盤後漲逾4%

網路設備大廠思科 (Cisco) 周三 (17 日) 盤後公布的上季營收和獲利優於市場預期，沖淡企業科技支出減緩的擔憂，且新一年度的財測令市場驚喜，意味著晶片短缺造成的供應鏈瓶頸緩解，有能力履行更多訂單，盤後股價勁揚。

F2023 全年財測

調整後 EPS：3.49-3.56 美元 vs. 3.53 美元

營收：成長 4-6% vs. 2.3%

F2023 Q1 財測

調整後 EPS：0.82-0.84 美元 vs. 0.84 美元

營收：成長 2-4% vs. 持平

最新財測顯示，思科有望因供應鏈瓶頸改善，安然度過經濟動盪和科技支出減緩。

思科先前曾向投資人和分析師說，由於 Covid-19 疫情引發的防疫封控措施，因此難以取得零組件，已影響到履行訂單的狀況。如今由於中國解除封控，思科將有能力把更多需求轉換為營收。

投資人也關注思科的訂單成長率，以推斷未來的銷售。該公司第 4 季的訂單成長率攀升至 15%，從第 3 季的 8% 回升，但不及防疫封控前的超過 30%。

思科 (CSCO-US) 發布財報和財測後，盤後股價一度大漲 6.9%，截稿前仍保持 4.5% 漲幅。該股稍早收盤下跌 0.24%，報每股 46.66 美元。

F2022 Q4(7/30 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

調整後 EPS：0.83 美元 vs. 0.82 美元

營收：131 億美元 (持平) vs. 127.9 億美元

淨利：28.2 億美元 (年減 6%)

調整後毛利率：63.3% vs. 64.7%，Q3 為 65.3%

F2022 全年財報關鍵數字

營收：516 億美元 (年增 3%)

調整後 EPS：3.36 美元 (年增 4%)

思科第 4 季營收持平、 EPS 下滑，但雙雙優於市場預期，沖淡各界在該公司 5 月公布第 3 季財報後，對科技支出的疑慮。

執行長 Chuck Robbins 說：「拜 Q4 的表現所賜，我們的 2022 年度擁有強勁的結尾。在極為動盪的環境下，我們的團隊執行量良好，才能擁有公司史上最高的全年 non-GAAP EPS。」

思科最大業務部門 Secure Agile Networks 營收年減 1%，報 60.9 億美元，仍優於 StreetAccount 訪調分析師預估的 58.6 億美元，該部門主要為資料中心網路交換器。

第二大部門 Internet for the Future 營收年減 10% 至 12.6 億美元，不如分析師所估的 13.6 億美元，該部門包含思科 2021 年併購 Acacia 通訊公司之後，取得的路由光纖網路硬體。

此外，以 Webex 視訊會議軟體為主的協作方案部門，營收成長 2% 至 11.6 億美元，優於分析師預測的 11 億美元。該部門上季推出新的桌上型視訊電話，並增添消除背景雜音功能。

儘管第 4 季財報優於預期，但面對科技業由實體轉向雲端、訂閱的趨勢，思科正費力維繫成長。思科股價今年來累計下跌 24%，跌幅超過那斯達克綜合指數的 17%。