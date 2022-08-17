〈財報〉蘋果供應商LumentumQ1財測不佳 拖累股價走低

美國光學元件巨擘、蘋果供應商 Lumentum Holdings 周二（16 日）盤前公布 2022 會計年度第四季與全年財報，其中第四季營收、獲利均優於市場分析師預期，但卻給出黯淡的 2023 會計年度第一季財測，影響盤前股價重挫，開盤後延續頹勢，截至盤中跌逾 6%。

截稿前，Lumentum(LITE-US) 盤中股價下跌 6.05%，每股暫報 90.37 美元。

Lumentum 第四季（截至 7/2）營收報 4.22 億美元，優於分析師預估的 4.18 億美元；經調整後每股獲利報 1.47 美元，也優於分析師預估的 1.33 美元，按美國非一般公認會計準則計算（Non-GAAP）營益率為 28.8%。

Lumentum2022 會計年度全年營收報 17 億美元，經調整後每股獲利報 6.05 美元，Non-GAAP 營益率為 30.8%。

展望未來，Lumentum 預估截至 9 月的 2023 會計年度第一季營收介在 4.9 億至 5.2 億美元區間，與 FactSet 調查分析師預估相符，然而第一季每股獲利僅估落在 1.45 至 1.7 美元之間，低於分析師共識的 1.71 美元。

Lumentum 對此表示，第一季財測反映出智慧手機 3D 感測市場占比正常化的影響。該公司策略資深總裁 Christopher Coldren 曾在 5 月的財報會議上表示，Lumentum 在 3D 感測市場領域占比甚鉅，且 3D 感測業務約占公司整體業務的 25%。

此外，該公司月初完成對光電產品公司 NeoPhotonics 的收購，且日前又傳出以全現金交易的方式收購 IPG Photonics(IPGP-US) 的電信資產。Lumentum 表示這些收購將替雲端運算與網路客戶創造更多價值。

根據 Lumentum2021 會計年度年報顯示，該公司 30% 以上的營收來自蘋果 (AAPL-US)，蘋果仍是其最大客戶，緊隨其後的是華為與 Ciena(CIEN-US)。