聯合國：全球食品價格至2027年恐將再漲8.5%

聯合國表示，在最壞情況情況下，到 2027 年，全球食品價格將會再漲 8.5%。

美國農業局數據顯示，昂貴化肥導致成本升高，自 2020 年 9 月以來，部分化肥價格飆漲 30%。凱薩家庭農場的 Meagan Kaiser 以及聯合大豆委員會農民主任都表示，去年化肥價格約為每噸 270 美元，如今超過 1,400 美元

化肥對農作物不可或缺。如果沒有化肥，植物可能無法順利生長以滿足全球需求所需的產量。據國際肥料協會的說法，如果沒有化肥，恐怕只能養活全球大約一半人口。

自今年俄羅斯入侵烏克蘭開始，化肥價格一路飆升。摩根士丹利稱，該地區至少佔全球肥料出口的 28%，包括鉀肥、磷酸鹽和氮等。

造成食品價格飆升的另一個因素，是天然氣成本上漲。美國威斯康辛麥迪遜分校 研究所所長 Jo Handelsman 表示，燃料價格和化肥價格有直接關係，因為燃料通常被用於化肥的製造過程。

北美化肥巨頭美盛 (Mosaic) 先前也指出，由於烏克蘭戰爭、歐洲和美國的高溫、以及巴西南部的乾旱，全球作物產量吃緊。該公司執行長 James O"Rourke 表示，這些問題中的每一個，都可能對全球作物生產造成重大影響，總體來說，糧食安全面臨的風險是巨大的。