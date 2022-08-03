北美化肥巨頭警告：糧食安全面臨巨大風險 化肥供應持續吃緊

北美化肥兩大巨頭 CF 工業 (CF Industries Holdings Inc)(CF-US) 及美盛 (Mosaic Co)(MOS-US) 周二 (2 日) 表示，由於烏克蘭戰爭擾亂了「黑海糧倉」的農作物供應，並加劇食品價格飆升，他們預計化肥供應將持續吃緊。

美盛指出，由於烏克蘭戰爭、歐洲和美國的高溫、以及巴西南部的乾旱，全球作物產量吃緊。

美盛執行長 James O"Rourke 在財報後電話會議上表示，這些問題中的每一個，都可能對全球作物生產造成重大影響，總體來說，糧食安全面臨的風險是巨大的。

在西方對俄羅斯和白俄羅斯這兩個世界上最大的化肥生產國實施制裁後，鉀肥、磷酸鹽和氮等關鍵作物的價格飆升。

綠色市場北美化肥指數今年 3 月一度躍升至每噸 1270 美元，遠遠超過了 2008 年創下的歷史峰值。

CF 工業高層 Bert Frost 表示，除了氨以外，來自俄羅斯的化肥供應已恢復到接近正常水準。

這一看法與 O"Rourke 相似，O"Rourke 表示，俄羅斯鉀肥正在進入市場，尤其是進入巴西、印度和中美洲。但他強調，白俄羅斯鉀肥仍然不足，美盛仍預計今年短缺約 800 萬噸。

在磷酸鹽方面，美盛公司預計，部分國家出口限制有可能將延長到今年剩餘時間，直至 2023 年。

CF 工業公司執行長 Tony Will 強調，由於歐洲和亞洲對天然氣這一稀缺資源的爭奪，全球液化天然氣市場，在未來幾年內將持續緊張，這也將使這些地區的肥料價格居高不下。天然氣是製造氮肥所需的常用材料。