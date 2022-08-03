俄羅斯供給恢復化肥價格走跌 肥料股漲價紅利減退

兩大北美化肥巨頭 CF 工業 (CF-US) 和美盛 (MOS-US) 近期指出，俄羅斯逐漸恢復化肥供給，供給量已接近正常水準，也使近期價格回落，台化肥廠今年以來享受的漲價紅利，可能將面臨壓力。

CF 工業資深副總 Bert Frost 指出，俄羅斯逐漸恢復鉀肥出口，近期化肥價格開始回跌，除了合成氨外，俄羅斯的化肥供應已恢復接近正常的水準；美盛執行長 James O"Rourke 則表示，俄羅斯的鉀肥正在進入市場，特別是銷往巴西、印度和中美洲。

Green Market 北美化肥價格指數在今年初創下 1270 點歷史紀錄後，近期回落至 821.3 點，高點迄今跌幅達 35%；中國氯化鉀、硫酸鉀價格也放緩，中國氯化鉀價格在 6 月每噸達到人民幣 5500 元後下挫 5.7% 至 5183 元，硫酸鉀也自 6、7 月每噸人民幣 5566 元水位下跌 6.5% 至 5200 元。

隨著鉀肥供給逐漸恢復、價格走跌，先前享受漲價紅利的化肥廠可能面臨壓力。硫酸鉀大廠東鹼 (1708-TW) 受惠鉀肥價格飆漲，今年營運大爆發，公司指出，客戶開始因肥料大漲對硫酸鉀採購相對保守觀望，後續會針對不同市場、客戶需求，採取對應銷售、價格策略。

展望今年，美盛認為，由於俄烏衝突、歐洲和美國持續高溫、巴西南部乾旱跡象等因素，全球農作物產量仍緊張，儘管價格高檔，今年化肥需求量仍龐大。

農藥供應大廠興農 (1712-TW) 也表示，歐洲、南美洲需求仍強勁，激勵公司除草劑與農藥價、量上升，展望下半年，預估需求維持穩健，價格仍可維持高檔。興農植物保護劑營收佔比約 69%，超市百貨 18%、家用團膳 9.2%。