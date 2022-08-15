全球經濟面臨3重危機 大摩：衰退陰霾正在形成

摩根士丹利 (大摩) 經濟研究部門主管 Seth Carpenter 表示，全球經濟衰退的陰霾正在聚集，中國第二季 GDP 萎縮，美國第二季陷入技術性衰退，歐洲因天然氣供應限制，第四季經濟衰退隱憂正在浮現。

Carpenter 指出，大摩已將 2022 年全球經濟成長預測下調至 2.5%，較市場平均預估低約 0.5 個百分點，更較 5 月份該行預估的 2.9% 低 0.4 個百分點。

Carpenter 說道，全球經濟正面臨供應鏈緊縮、大宗商品價格飆漲和強勢美元等 3 大危機。為了遏制通貨膨脹，各國央行正致力於降低需求，但是即使通膨開始下降，升息的影響也還沒有在經濟中完全體現出來。「即使我們避免了全球經濟衰退，也很難看到經濟活動恢復到疫情前的水準。」

Carpenter 認為，歐元區經濟即將陷入衰退，該地區主要受到俄羅斯縮減天然氣供應所衝擊，促使能源價格飆升，該行預估今年第四季歐元區經濟就會陷入衰退。

Carpenter 對美國的經濟成長的樂觀程度略高一些。他指出，前兩季負成長的 GDP 數據，顯然給美國經濟蒙上了一層陰影，但是這些數據可能具有誤導性。美國 7 月非農就業人數增加 52.8 萬人，失業率為 3.5%，遠優於預期，而自上世紀 70 年代以來，美國從未在如此多新增就業人數的一年內，出現過經濟衰退。