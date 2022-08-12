馬自達零件供應 將降低對中國依賴

日本馬自達 (Mazda) 周五 (12 日) 要求零件供應商，在中國的零件生產、需同步於其他國家生產，並增加存貨，且在日本國內也要有庫存。該公司董事表示，這是考量地緣政治風險升高，站在事業持續性立場，要降低對中國依賴。

先前中國上海在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響下封城，汽車零件供應出現延滯，馬自達也被迫大幅減產，導致該公司在 2022 年 Q2 出現 195 億日元營業虧損。

馬自達執行董事毛籠勝弘指出，雖然期盼日中兩國關係在經濟上必須穩定，不過也必須隨時考量地緣政治風險。不光是中國，東南亞各國到目前為止也有不少城市曾封城，毛籠勝弘表示，有必要擺脫到目前為止依賴勞力密集、選在生產成本較低地區進行生產的這類做法，並且努力推動成本競爭力的強化。

根據馬自達說法，該公司大約有 800 種零件是從中國進行調度，相關零件的供應商約有 200 家。該公司執行董事向井武司指出，上海封城時，日系和歐系車商在最上層的零件供應都有經由中國，而日系車商的零件供應商在日本國內生產、還有第二層和第三層的零件供應當中也都包括中國製品。

過去馬自達曾經有一段期間，積極推動從中國調度汽車零件，和其他同業相比，以往的中國零件比重偏高。

為此，馬自達在設計全新車款、還有與供應商簽約時，會要求廠商除了在中國之外，也必須在複數據點同步生產，並確保存貨，在日本國內也必須有存貨。另外為了減少各據點間的物流次數，在調度方面也將推動扁平化和簡化。

向井武司認為，過去透過廉價勞力來壓低價格的零件生產，如果要回到日本國內進行，可透過自動化生產等方式來維持成本競爭力；他表示如果能成功建立相關技術，應該可在日本國內實現強大的成本競爭力。