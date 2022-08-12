沛星Appier Q3力拚獲利 二度上修全年營收目標

沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (12) 日公布第二季財報，延續首季動能，加上客戶對 AI 需求持續成長、拓展美國 / EMEA 市場有成，單季營收再創新高。展望下半年，沛星看好在營收成長、營運槓桿效應下，可望實現營業利益，並二度上修全年財測目標。

沛星預期今年全年營收將從原估 178 億日元再上修至 185 億日元，增幅達 3.93%，年增率也進一步從 41% 提升至 46%。

Appier 執行長暨共同創辦人游直翰表示，國際市場拓展策略持續挹注營運成長，其中，美國與 EMEA 市場在第二季取得大幅成長，營收占比躍升至 12%，預期下半年動能將延續，未來沛星也將透過軟體智慧化讓 AI 助力客戶實現業務成長，並掌握更多客戶。

回顧今年第二季，沛星表示，單季營收達 44 億日元，年增 56%，再創歷史新高，毛利年增 57%，EBITDA 利潤率達 5%，EBITDA 則來到 2.13 億日元，營業利益率年增 7 個百分點，客戶數年增 30%，客戶流失率則 0.62%，也是歷史最佳。

從地區別觀察，第二季東北亞客戶占比 62%，大中華區居次達約 19%，美國與 EMEA 占 12%、東南亞則占 7%。

展望下半年，沛星樂觀看待旗下產品組合擁有經濟衰退防禦力、更高的業務韌性，並認為潛在市場規模仍龐大，除上修全年財測目標外，也預期毛利目標將超越營收成長目標來到 96 億日元、年增 54%，營業損失則修正為 8400 萬日元，接近損益兩平，全年 EBITDA 利潤也上修至 10.7 億日元，年增 24 倍。